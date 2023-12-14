Снова наврал: Путин привел несуществующую цитату Бисмарка

Эти слова часто приписывают прусскому деятелю

Российский диктатор Владимир Путин во время прямой линии в четверг, 14 декабря, привел цитату прусского деятеля Отто фон Бисмарка. Однако эти слова не принадлежат Бисмарку.

Говоря о "патриотическом воспитании" молодежи он заявил: "Войны выигрывают школьные учителя … и священники, говорил Бисмарк. И это так. Уже свыше тысячи ваших товарищей по оружию работают в школах и с детскими подростковыми коллективами".

Стоит отметить, что эту цитату часто приписывают Бисмарку. Как пишет издание "Проверено.Медиа", этих слов нет в трехтомнике Бисмарка "Воспоминания и мысли".

По всей видимости, реальным автором цитаты является профессор географии из Лейпцига Оскар Пешель, который в 1866 году в статье под названием "Уроки новейшей военной истории" написал: "Мы только что сказали, что само народное образование решает исход войн. Теперь мы хотим показать, что, когда пруссаки победили австрийцев, это была победа прусских учителей над австрийскими учителями".

Это высказывание почти сразу стало популярным. Спустя несколько лет оно вошло в сборник "Крылатые слова. Сокровищница цитат немецкого народа".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин назвал "гражданской" войну, которую РФ ведет в Украине. Такое заявление он сделал в ходе прямой линии с населением в четверг, 14 декабря.