Знову набрехав: Путін навів неіснуючу цитату Бісмарка

Ці слова часто приписують прусському діячеві

Російський диктатор Володимир Путін під час прямої лінії у четвер, 14 грудня, навів цитату прусського діяча Отто фон Бісмарка. Однак ці слова не належать Бісмарку.

Говорячи про "патріотичне виховання" молоді він заявив: "Війни виграють шкільні вчителі... і священики, говорив Бісмарк . І це так. Вже понад тисячу ваших товаришів зі зброї працюють у школах та з дитячими підлітковими колективами".

Варто зазначити, що цю цитату часто приписують Бісмарку. Як пише видання "Проверено.Медиа", цих слів немає у тритомнику Бісмарка "Спогади та думки".

Очевидно, реальним автором цитати є професор географії з Лейпцига Оскар Пешель, який у 1866 році у статті під назвою "Уроки новітньої воєнної історії" написав: "Ми щойно сказали, що саме народна освіта вирішує результат війн. Тепер хочемо показати, що коли пруссаки перемогли австрійців, це була перемога прусських вчителів над австрійськими вчителями".

Цей вислів майже відразу став популярним. Через кілька років він увійшлов до збірки "Крилаті слова. Скарбниця цитат німецького народу".

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін назвав "громадянську" війну, яку РФ веде в Україні. Таку заяву він зробив під час прямої лінії з населенням у четвер, 14 грудня.