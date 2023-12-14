В оточенні Путіна диверсанти? Під час його виступу помітили дивності (фото)

У мережі з’явилися фото з виступу російського "лідера", де було помічено цікаві деталі

Під час трансляції підбиття підсумків року з російським диктатором Володимиром Путіним щось пішло не за планом. Принаймні, вже самі росіяни почали підозрювати, що в оточенні президента є диверсанти.

Так, російський журналіст Антон Орехъ помітив, що Путін вийшов із жовтою папкою на синьому фоні, кольори яких символізують український прапор. Про це він написав на сайті EchoFM.

"Путін вийшов з жовтою папкою на синьому фоні (!), а за спиною на екран виводять такі питання в той момент, коли він повідомляє про тотальні успіхи економіки", — зазначив Орехъ.

Неоднозначні написи на екрані на тлі тих самих кольорів українського прапора — це друга деталь, на яку він звернув увагу. Одна з них звучить так: "Чому ваша реальність розходиться з нашою дійсністю?".

Ще одна фраза, яка висвічується прямо за спиною Путіна на екрані, звучала так: "Здрастуйте. Як можна переїхати до Росії, про яку розповідають на Першому каналі?". Не секрет, що по російському телебаченню день за днем продовжують мовити, що в країні справи йдуть добре і проблем зовсім немає.

Водночас можна звернути увагу, що поки Путін розповідає про підсумки року, позаду нього на екранах весь фон стає жовто-синім. При цьому навіть освітлення студії відповідає цим кольорам.

Також у паблику NEXTA опублікували низку фотографій з іншими цікавими написами, що час від часу з’являлися на екранах під час заходу. Зокрема, там ставлять питання щодо того, за що Росія бореться в Україні. А у президента Путіна через екран запитали, "коли реальна Росія не відрізнятиметься від телевізійної?"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час прямої лінії Путін навів цитату прусського діяча Отто фон Бісмарка, але проблема в тому, що вона не належала йому.