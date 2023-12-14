В окружении Путина диверсанты? Во время его выступления заметили странности (фото)

В сети появились фото с выступления российского "лидера", где были замечены интеерсные детали

Во время трансляции подведения итогов года с российским диктатором Владимиром Путиным, что-то пошло не по плану. По крайней мере уже сами россияне стали подозревать, что в окружении президента есть диверсанты.

Так, российский журналист Антон Орехъ заметил, что Путин вышел с желтой папкой на синем фоне, цвета которых символизируют украинский флаг. Об этом он написал на сайте EchoFM.

"Путин вышел с желтой папкой на синем фоне (!), а за спиной на экран выводят вот такие вопросы в тот момент, когда он сообщает о тотальных успехах экономики", — отметил Орехъ.

Неоднозначные надписи на экране на фоне все тех же цветов украинского флага — это вторая деталь, на которую он обратил внимание. Одна из них звучит так: "Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?".

Еще одна фраза, которая высвечивается прямо за спиной Путина на экране, звучала так: "Здравствуйте. Как можно переехать в Россию, про которую рассказывают по Первому каналу?". Не секрет, что по российскому телевидению день за днем продолжают вещать, что в стране дела идут хорошо и проблем совершенно нет.

В то же время, можно обратить внимание, что пока Путин рассказывает об итогах года, сзади него на экранах весь фон становится желто-синим. При этом даже освещение студии соответствует этим цветам.

Также в паблике NEXTA опубликовали ряд фотографий с другими интересными надписями, которые время от времени появлялись на экранах в ходе мероприятия. В частности, там задают вопрос и насчет того, за что Россия борется в Украине. А у президента Путина через экран спросили, "когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время прямой линии Путин привел цитату прусского деятеля Отто фон Бисмарка, но проблема в том, что она не принадлежала ему.