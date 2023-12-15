ГУР поправило Путіна щодо кількості російських окупантів в Україні

Головне управління розвідки України "підкоригувало" заяву президента Росії Володимира Путіна, що загальна чисельність угруповання російських військ в Україні нібито становить 617 тисяч військовослужбовців. За оцінками ГУР, зараз на території нашої країни перебуває 473 тисячі російських окупантів.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Черняк у коментарі LIGA.net. Він уточнив, що з них 443 тисячі – у складі російської армії та ще 30 тисяч – Росгвардія. Така кількість російських військовослужбовців перебуває на фронті та окупованих територіях.

Варто зазначити, що, виходячи з названої Путіним цифри — 617 тисяч військових, слідує, що кількість загиблих в Україні російських військовослужбовців становлять 363 тисячі, що навіть більше, ніж дані Генштабу ЗСУ. Усього було 244 тисячі мобілізованих та 486 тисяч добровольців плюс армія у 250 тисяч, яка в лютому зайшла в Україну. На 15 лютого, за підрахунками українського Генштабу, свою смерть в Україні знайшли 343 890 окупантів.

Цікаво ще, що в середині листопада глава Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що на той момент чисельність російського угруповання в Україні була втричі більшою, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії, тобто за підрахунками — 450 тисяч військових.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на Заході відреагували на путінські заяви під час "Прямої лінії". Багато хто зазначив, що він не налаштований на мир і не зупиниться.