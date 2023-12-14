"Це навіть не консерва, а купа": Арестович відверто похвалив Путіна, в мережі хвиля гніву

Він розсипався в компліментах Путіну та Росії й розлютив українців

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, який нещодавно запропонував розпочати з Росією мирні переговори, перевершив самого себе. Він із захопленням перераховує "переваги" Росії в порівнянні з Україною, які примудрився розглянути під час прямої лінії президента РФ Володимира Путіна з населенням.

У своєму Telegram-каналі Арестович написав, що "якби Зеленський виступив на біло-синьо-червоному, його вже спалили б". Екран за спиною Путіна — синій, знизу він підсвічений жовтою смугою, що викликає асоціацію з прапором України.

"Путін називає нас братами і єдиним народом, а ми їх — свинями та орками. На екрані у Путіна — незручні питання від росіян. Ми все більше поринаємо в "...не дивись нагору". Як ви думаєте — у кого перевага — у нас, чи у них?..", — пише Арестович, всією своєю публікацією натякаючи на те, що перевага у Росії, хоча прямо він цього і не пише.

Ця публікація та її тон обурили українців. Хоча дуже мало хто зараз сприймає Арестовича всерйоз, таке відверте підігравання Росії вразило багатьох.

"Пам’ятаю, коли сказав, що Арестович русня, його фанати на мене образилися. Сподіваюся більше не залишиться людей, які не зрозуміли, що весь час він був консервою. Нарешті він уже написав про свого кумира", — пише блогер Ігор Ланченков.

Волонтер Сергій Марченко заочно відповідає Арестовичу, що Путін виступає на жовто-синьому тлі не тому, що вважає нас братніми народами. Цим він демонструє свою владу робити все, що хоче.

"Привласнення наших квітів Путіним, це як убити чоловіка на очах у дружини, а потім зняти з убитого кожух і зґвалтувати її в тому кожусі на очах у дітей. Не тому, що він шанує загиблого, а тому, що Путін показує всім свою владу і свою силу робити все, що він хоче", -, пише він.

"Арестович — одне з сумних розчарувань цієї осені. Нарцис, що об**явся", "Б*я, такий сюр. Ка**пи зараз Україну кинджалами обстрілюють, а Арестович хвалить Путіна за те, що на синьо-жовтому фоні виступає, називає нас братами та одним народом. Говорячи таке і використовуючи наші кольори офіційно, він прирівнює нас до їхньої колонії", "Арестович – це навіть не консерва. Це велика купа смердючого лайна. Мос**лі останнім часом сповнені позитивних очікувань і, схоже, їхній собачка переймає настрій своїх родичів", — пишуть у мережі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Арестович похвалився тим, що завдяки його діям Валерія Залужного нібито було призначено головнокомандувачем ЗСУ. Однак у мережі відповіли не захопленням, а сарказмом.