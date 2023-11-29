"Я особисто стояв": Арестович насмішив українців гучною заявою про Залужного

Ексрадник ОПУ зробив нову заяву про головкома

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович похвалився тим, що завдяки його діям Валерія Залужного було призначено головнокомандувачем ЗСУ.

Як розповів Арестович під час розмови із журналістом Миколою Фельдманом, це він зробив разом із заступником голови Офісу президента з питань нацбезпеки Романом Машовцем.

"Багато хто скаже, що я хвалюся, але рекомендував (Залужного, — ред.) це слабенько", — сказав він.

За його словами, він і Машовець "перевірили річну інтригу", за якою "треба зняти серіал", внаслідок чого було усунуто з посади міністра оборони Андрія Тарана та головнокомандувача Руслана Хомчака.

При цьому Арестович додав, що Машовець пропонував на посаду головнокомандувача іншу фігуру, тоді як сам підтримував кандидатуру Залужного. Зрештою її підтримав і президент Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що це було одне із рятівних рішень, взагалі, в принципі за всю історію влади Зеленського", — додав він.

Користувачі мережі до такої заяви поставилися з гумором.

Варто зазначити, що реакція Арестовича надійшла після того, як кілька днів тому нардеп Мар’яна Безугла, яка останнім часом активно критикує керівництво ВСУ та особисто Залужного, поцікавилася його думкою щодо головнокомандувача.

Нагадаємо, Арестович і раніше не приховував, що близько знайомий із Залужним і товаришує з ним майже 30 років, бо вони разом навчалися в одному училищі.