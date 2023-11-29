"Я лично стоял": Арестович насмешил украинцев громким заявлением про Залужного

Экс-советник ОПУ сделал новое заявление о главкоме

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович похвастался тем, что благодаря его действиям Валерий Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ.

Как рассказал Арестович во время разговора с журналистом Николаем Фельдманом, это он сделал вместе с заместителем главы Офиса президента по вопросам нацбезопасности Романом Машовцем.

"Многие скажут, что я хвастался, но рекомендовал (Залужного, — ред.) это слабенько", — сказал он.

По его словам, он и Машовец "провернули годовую интригу", по которой "надо снять сериал", в результате чего были отстранены от должности министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Руслан Хомчак.

При этом Арестович добавил, что Машовец предлагал на пост главнокомандующего другую фигуру, в то время как он сам поддерживал кандидатуру Залужного. В конечном итоге ее поддержал и президент Владимир Зеленский.

"Я считаю, что это было одно из спасительных решений, вообще, в принципе за всю историю власти Зеленского", — добавил он.

Пользователи сети к такому заявлению отнеслись с юмором.

Стоит отметить, что реакция Арестовича поступила после того, как пару дней назад нардеп Марьяна Безуглая, которая в последнее время активно критикует руководство ВСУ и лично Залужного, поинтересовалась его мнением на счет главнокомандующего.

Напомним, Арестович и ранее не скрывал, что близко знаком с Залужным и дружит с ним почти 30 лет, так как они вместе учились в одном училище.