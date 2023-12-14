"Это даже не консерва, а куча": Арестович открыто похвалил Путина, в сети волна гнева

Он рассыпался в комплиментах Путину и России и разозлил украинцев

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, который недавно предложил начать с Россией мирные переговоры, превзошел сам себя. Он с восторгом перечисляет "преимущества" России по сравнению с Украиной, которые умудрился разглядеть в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина с населением.

В своем Telegram-канале Арестович написал, что "если бы Зеленский выступил на бело-сине-красном, его бы уже сожгли". Экран за спиной Путина — синий, снизу он подсвечен желтой полосой, что вызывает ассоциации с флагом Украины.

"Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их — свиньями и орками. На экране у Путина — неудобные вопросы от россиян. Мы все больше погружаемся в "…не смотри наверх". Как вы думаете — у кого преимущество — у нас, или у них?..", — пишет Арестович, всей своей публикацией намекая на то, что преимущество у России, хотя прямо он этого и не пишет.

Эта публикация и ее тон возмутили украинцев. Хотя очень мало кто сейчас воспринимает Арестовича всерьез, такое откровенное подыгрывание России впечатлило многих.

"Помню, когда сказал, что Арестович русня, его фанаты на меня обиделись. Надеюсь больше не останется людей, которые не поняли, что все время он был консервой. Наконец-то он уже написал о своем кумире", — пишет блогер Игорь Ланченков.

Волонтер Сергей Марченко заочно отвечает Арестовичу, что Путин выступает на желто-синем фоне не потому, что он считает нас братскими народами. Этим он демонстрирует свою власть делать все, что хочет.

"Присвоение наших цветов Путиным, это как убить мужа на глазах у жены, а затем снять с убитого кожух и изнасиловать ее в том кожухе на глазах у детей. Не потому, что он чтит погибшего, а потому, что Путин показывает всем свою власть и свою силу делать все, что он хочет", — пишет он.

"Арестович — одно из грустных разочарований этой осени. Нарцисс обо**авшийся", "Б*я, такой сюр. Ка**пы сейчас Украину кинжалами обстреливают, а Арестович хвалит Путина за то, что на сине-желтом фоне выступает, называет нас братьями и одним народом. Говоря такое и используя наши цвета официально, он приравнивает нас к их колонии", "Арестович – это даже не консерва. Это большая куча зловонного дерьма. Мос**ли в последнее время полны положительных ожиданий и похоже их собачка перенимает настроение своих родственников", — пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее Арестович похвастался тем, что благодаря его действиям Валерий Залужный якобы был назначен главнокомандующим ВСУ. Однако в сети ответили не восторгами, а сарказмом.