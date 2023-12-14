Путин назвал количество российских оккупантов в Украине: цифра огромная

В феврале 2022-го в Украину вторгалось около 150 тысяч россиян

В ходе прямой линии с населением в четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин назвал общую численность группировки российских войск в Украине. Также он успел заявить, что война, которую РФ ведет против Украины на нашей территории, якобы "почти гражданская".

По его словам, в Украине находятся 617 тысяч российских военнослужащих. Слова Путина цитируют росСМИ.

Стоит отметить, что в середине ноября глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что по его данным, украинская армия отвоевала уже около 50% ранее оккупированных территорий, однако сегодня численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале полномасштабного вторжения России.

В феврале 2022 года конкретная цифра озвучена не была, однако, судя по данным, которые называл Генштаб ВСУ в начале лета 2022 года, к широкомасштабной агрессии против Украины россия привлекла около 330 тысяч человек. При этом самих военных, которые были сформированы в батальонно-тактические группы, и находились на различных направлениях — 150 тысяч. С морским и воздушным компонентом — 220 тысяч. Таким образом получается, что по словам Ермака, в середине ноября на территории Украины находилось минимум 450 тысяч военных страны-агрессора. Тем временем по данным Генштаба, по состоянию на 14 декабря в Украине ликвидировано 342 800 российских оккупантов.

Как сообщал "Телеграф", в ходе прямой линии Путин привел несуществующую цитату прусского деятеля Отто фон Бисмарка. Говоря о "патриотическом воспитании" молодежи он заявил: "Войны выигрывают школьные учителя … и священники, говорил Бисмарк. И это так. Уже свыше тысячи ваших товарищей по оружию работают в школах и с детскими подростковыми коллективами", однако, это не его цитата.