"Від прямої лінії Путіна очікував гіршого": політичний психолог дав несподіваний аналіз

Путін дав зрозуміти росіянам, що без нього нібито не буде країни

Російський диктатор Володимир Путін провів велику пресконференцію за підсумками 2023 року. Виступ вийшов "домашнім" і питань про війну в Україні було дуже мало, тим самим диктатор хотів привернути до себе росіян напередодні виборів.

Оцінку путінській пресконференції, яку поєднали із прямою лінією, дав політпсихолог та експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, він очікував гіршого.

"Я чекав гіршого. В останні роки Путін все більше еволюціонує як агресор, як непримиренний борець з усіма "тойбічними силами" (як він сам себе презентує). А ця пресконференція була в якомусь сенсі "домашньою". Основна маса питань-відповідей — внутрішньопобутові проблеми Росії. Необлаштованість тих чи інших регіонів, невирішення якихось побутових питань, роз’яснення щодо ЖКГ, обіцянки оптимізації та будівництва, розв'язання приватних проблем", - зізнався Валентин Кім.

Основна тема – внутрішньоросійські проблеми та мінімальне обговорення війни проти України. Запитань на тему міжнародного становища РФ також було мало. За словами Кіма, важко сказати, це було сплановано чи вийшло випадково.

На думку політпсихолога, найважливіше: своє бачення Путін презентував на початку цього шоу.

"І це дуже путінське бачення. Чітко показує, про що він думає, що в нього болить. А це – суверенітет. Путін багаторазово повторив це слово. Товстий натяк: "Хлопці, ви зі мною до кінця. Іншого шляху ми не маємо. Або ми маємо суверенітет – і Росія існує. Або його немає – і РФ тоді теж". Цей акцент був зроблений із самого початку. А потім пішла якась заколисуюча мирна повістка", – пояснює Валентин Кім.

Докладніше про путінську пресконференцію читайте у нашому матеріалі: "Путін дав оточенню товстий натяк. Що намагався донести диктатор на великій пресконференції: аналіз від політпсихолога".

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