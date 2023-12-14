"Путін не зупиниться – Європі потрібно готуватися": військовий експерт про ситуацію на фронті та перспективи зимової кампанії

Голіруч воювати проти ворожих танків, арти, літаків – смерті подібно, каже Владислав Селезньов

Не зумівши захопити Україну за 22 місяці широкомасштабного вторгнення, Кремль перевів війну у тривалий режим, у фактичне змагання ресурсів. Їх у Москви значно більше, ніж у Києва. А коли вони закінчуються, як-от снаряди, на допомогу приходять інші диктаторські режими на кшталт північнокорейського.

Тим часом підтримка України з боку західних партнерів слабшає, тиск на фронті наростає, а прогнози на майбутній рік – не райдужні. Полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів "Телеграфу", що відбувається на фронтах і чого очікувати від зимової кампанії.

Росіяни активізувалися на фронті та тероризують тил

"Ситуація на фронті — складна. Цього не приховують офіційні спікери нашого Генштабу. Про це говорять і генерали — Сирський (командувач напрямку "Хортиця"), Тарнавський (напрямок "Таврія"). Ворог активізував свою діяльність фактично на всіх ділянках, використовуючи колосальне чисельну і технічну перевагу. Росіяни намагаються кардинально змінити ситуацію на полі бою. Але у порівнянні з колосальними втратами, які вони зазнають, територіальні придбання вельми скромні", — зазначає військовий експерт.

Проте, наголошує він, Сили оборони України перебувають у ролі рефлексуючої сторони. Тобто ініціатива у противника, він атакує. А нам доводиться захищатися, проводячи за відповідних обставин контрвипади.

За словами полковника, перспективи розвитку ситуації на полі бою в рамках зимової кампанії залежать від ресурсних можливостей української армії. Від кількості озброєнь, боєприпасів, які ми отримаємо як партнерів, так і завдяки можливостям свого ВПК.

Останнім часом значно (чи не на 90%) впали обсяги постачання військово-технічної допомоги від наших західних партнерів. Безумовно, це тривожний сигнал. І виклик для наших дипломатів, для нашого військово-політичного керівництва щодо комунікації з партнерами, які є донорами українських Сил оборони. Голіруч воювати проти ворожих танків, арти, літаків – смерті подібно", – пояснює експерт.

Він упевнений, що росіяни продовжать тактику ракетного терору. І ми у грудні вже отримали перші такі сигнали. Включно з атакою десятьма ракетами на Київ у ніч проти 13 грудня.

"Дронові атаки не припиняються по всій українській території, особливо останнім часом на півдні та заході. Це все провісники майбутніх більш масованих ракетно-дронових ударів, — прогнозує Владислав Селезньов. — Ряд аналітиків припускав, що РФ не використовуватиме ракетні удари по нашій критичній інфраструктурі після попереджень офіційного Києва, що в такому випадку по РФ піде відповідь. Вже не тільки по військових об’єктах, а й по енергетичній інфраструктурі. Але противник вирішив ризикнути.

А отже, слід очікувати на відповідні атаки з українського боку. Щоби ворог чітко розумів, що ми абсолютно раціонально оцінюємо тезу — "зло, яке не покаране, багаторазово множиться". Якщо не давати жорсткої, плюс-мінус симетричної відповіді, росіяни продовжать використовувати ракетний потенціал. А накопичили вони близько 870 ракет, про що повідомляв представник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат".

На думку експерта, противник використає свою перевагу в ракетах, снарядах (зокрема завдяки Ірану та Північній Кореї), намагаючись рухати лінію фронту в глиб України.

Як Україна рятує Європу

Враховуючи ситуацію, що склалася, українська армія йтиме у стратегічну оборону, створюватиме нові фортифікаційні укріплення, пояснює Владислав Селезньов. І всіляко стримувати атаки окупантів. При можливості проводячи контратаки.

"Можливості в нас зараз обмежені. Не просто так генерал Сирський закликає максимально ощадливо використовувати наявний військово-технічний ресурс. Але навіть таким чином ми продовжимо знищувати ворожий військовий потенціал. Результат говорить сам за себе. Менш ніж за два роки знищено близько 340 тисяч російських окупантів. За десять років війни в Афганістані втрати СРСР були в десятки разів меншими. Однак Путіна це не зупиняє, а самих росіян, схоже, не особливо обурює", — зазначає полковник.

При цьому треба розуміти, попереджає експерт, що Путін йтиме так далеко, як йому дозволять.

"Він не обмежиться окупацією Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, які вже вписані в конституцію країни-агресора як російські. Йому хочеться взяти Харків, він продовжує марити захопленням Києва. На російських телешоу обговорюють тему окупації Миколаєва та Одеси, щоб остаточно відрізати Україну від Чорного моря", – наголошує Владислав Селезньов.

На його думку, попри проблеми з постачанням Україні допомоги від західних партнерів, слід відзначити величезні зміни на краще щодо деяких із цих самих партнерів.

"Позиція Німеччини за 22 місяці широкомасштабної війни РФ проти України дуже змінилася. Від "ми вам передамо п’ять тисяч захисних шоломів" до надання танків, снарядів, систем ППО-ПРО, заяв про готовність підтримувати нас, попри все", – наводить приклад полковник.

Схоже, продовжує експерт, наші західні партнери, особливо європейські, почали розуміти: у проміжку до шести років, якщо російська армія не зазнає нищівної поразки на території України, вона буде готова вести війну на території Східної Європи.

"Пам’ятаючи про мрії Путіна відновити Радянський Союз, не можна виключати, що плани його поширюються і на весь колишній соцтабір. Включно з частиною території Німеччини, яка раніше була НДР, – вважає Владислав Селезньов. – Тому Європа починає гарячково нарощувати свої бойові можливості. Але на це потрібен час, адже останні 30 років, після розвалу СРСР країни, які зараз входять до ЄС, фактично демілітаризувалися, розпродавали військове майно, обладнання, боєприпаси, озброєння, скорочували армії.

Відповідно, рівень бойових можливостей європейців різко знизився. І таке враження, що наразі найбільш боєздатні збройні сили в ЄС мають Польща та Фінляндія, які в різні роки страждали від радянської (російської) агресії. Решта потребує серйозної модернізації, включаючи кратне збільшення своїх бойових можливостей", – каже Владислав Селезньов.

Але, підкреслює експерт, на все це потрібен час. І цей час європейцям зараз виграють українці, ведучи запеклі бої з росіянами. Дозволяючи країнам ЄС нарощувати виробництво зброї, боєприпасів, удосконалювати свої армії, вкладати більше фінансів у безпековий та оборонний сектор, констатує полковник.