Рівень допомоги Україні від Заходу скотився на мінімум з початку вторгнення РФ

Україна зараз все більше покладається на основну групу донорів

Обсяг виділеної допомоги Україні від союзників у період із серпня по жовтень 2023 року становив лише 2,11 млрд євро. Це на 87% менше у порівнянні з тим самим періодом, але у 2022 році.

Такі показники свідчать, що це найнижча сума із січня минулого року. Про це повідомляє Кільський інститут світової економіки.

"Україна зараз все більше покладається на основну групу донорів, таких як США, Німеччина, а також країни Північної та Східної Європи. країни, які продовжують обіцяти та постачати як фінансову допомогу, так і важливе озброєння, таке як винищувачі F-16", — йдеться у повідомленні.

На сьогодні основною групою донорів є окремі європейські країни: Хорватія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Швейцарія, а також країни НАТО, такі як Канада та Великобританія.

Зазначається, що із 42 опитаних донорів лише 20 дали обіцянки надати Україні нові пакети допомоги за останні три місяці. Це найнижчий показник початку війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 грудня Сенат Сполучених Штатів заблокував законопроект про виділення допомоги Україні. Для його винесення на голосування не було достатньої кількості голосів.