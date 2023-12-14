Путін дав оточенню товстий натяк. Що намагався донести диктатор на великій пресконференції: аналіз від політпсихолога

Пряма лінія з росіянами вийшла аж надто "домашньою"

У четвер, 14 грудня, російський диктатор Володимир Путін провів велику пресконференцію, поєднану із "прямою лінією з населенням". Шоу тривало близько чотирьох годин. За цей час Путін відповів на понад 60 питань, у тому числі пов’язаних із війною в Україні.

Політичний психолог, експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім поділився з "Телеграфом" думкою про це пропагандистське шоу Кремля, яке минулого року було скасовано.

"Я чекав гіршого, — зізнався Валентин Кім. — В останні роки Путін все більше еволюціонує як агресор, як непримиренний борець з усіма "потойбічними силами" (як він сам себе презентує). А ця пресконференція була в якомусь сенсі" домашньою". Основна маса питань-відповідей – внутрішньопобутові проблеми Росії. Необлаштованість тих чи інших регіонів, невирішення якихось побутових питань, роз’яснення щодо ЖКГ, обіцянки оптимізації та будівництва, розв'язання приватних проблем".

Така собі внутрішньоросійська повістка, констатує політпсихолог. Замкнена в собі сама. Чи не войовнича.

"Свідомо так вийшло чи ні – судити складно. Але відчуття склалися саме такі, – зазначає Валентин Кім. – Зрозуміло, що наші медіа були зосереджені на заявах Путіна щодо російсько-української війни. Але таких заяв було мало".

Запитань, присвячених міжнародному становищу, також було дуже мало, підкреслює експерт. На його думку, найважливіше: своє бачення Путін презентував на початку цього шоу.

"І це дуже путінське бачення. Чітко показує, про що він думає, що в нього болить. А це – суверенітет. Путін багаторазово повторив це слово. Товстий натяк: "Хлопці, ви зі мною до кінця. Іншого шляху ми не маємо. Або ми маємо суверенітет – і Росія існує. Або його немає – і РФ тоді теж". Цей акцент був зроблений із самого початку. А потім пішов якийсь заколисуючий мирний порядок денний", – пояснює Валентин Кім.

Він наголошує, що в контексті цієї пресконференції, за її логікою, у Росії та з Росією нічого не відбувається. Саме це посилання, вважає експерт, намагався зробити Путін.

"Це, звичайно, не означає, що з РФ нічого не відбувається. Відбувається — ще як. І питання про дикі ціни на курячі яйця, що змусило Путіна шукати виправдання, тут дуже показове. Але це означає, що Путін всіляко намагався показати, що нічого тривожного не відбувається. Сподіваючись, що Росія в це повірить. Хоча, можливо, вона, справді, у це щиро вірить", – робить висновок політпсихолог.