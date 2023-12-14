Путин дал окружению толстый намек. Что пытался донести диктатор на большой пресс-конференции: анализ от политпсихолога

Прямая линия с россиянами получилась уж слишком "домашней"

В четверг, 14 декабря, российский диктатор Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, совмещенную с "прямой линией с населением". Шоу длилось около четырех часов. За это время Путин ответил на более 60 вопросов, в том числе, связанных с войной в Украине.

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким поделился с "Телеграфом" мнением об этом пропагандистском шоу Кремля, которое в прошлом году было отменено.

"Я ожидал худшего, – признался Валентин Ким. – В последние годы Путин всё больше эволюционирует как агрессор, как непримиримый борец со всеми "потусторонними силами" (как он сам себя презентует). А эта пресс-конференция была в каком-то смысле "домашней". Основная масса вопросов-ответов – внутрибытовые проблемы России. Необустроенность тех или иных регионов, нерешение каких-то бытовых вопросов, разъяснения по ЖКХ, обещания оптимизации и строительства, решение частных проблем".

Этакая внутрироссийская повестка, констатирует политпсихолог. Замкнутая внутри себя самой. Не воинственная.

"Сознательно так получилось или нет – судить сложно. Но ощущения создались именно такие, – отмечает Валентин Ким. – Понятно, что наши медиа были сосредоточены на заявлениях Путина касательно российско-украинской войны. Но таких заявлений было мало".

Вопросов, посвященных международному положению, также было крайне мало, подчеркивает эксперт. По его мнению, самое важное: свое видение Путин презентовал в начале этого шоу.

"И это очень путинское видение. Четко показывающее, о чём он думает, что у него болит. А это – суверенитет. Путин многократно повторил это слово. Толстый намек: "Ребята, вы со мной до конца. Другого пути у нас нет. Либо у нас есть суверенитет – и Россия существует. Либо его нет – и РФ тогда тоже". Этот акцент был сделан с самого начала. А потом пошла некая убаюкивающая мирная повестка", – поясняет Валентин Ким.

Он акцентирует, что в контексте этой пресс-конференции, по ее логике, в России и с Россией ничего не происходит. Именно этот посыл, считает эксперт, пытался сделать Путин.

"Это, конечно, не значит, что с РФ ничего не происходит. Происходит – еще как. И вопрос о диких ценах на куриные яйца, заставивший Путина искать оправдания, тут очень показателен. Но это значит, что Путин всячески пытался показать, что ничего тревожного не происходит. Надеясь, что Россия в это поверит. Хотя, возможно, она, действительно в это искренне верит", – заключает политпсихолог.