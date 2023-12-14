"От прямой линии Путина ожидал худшего": политический психолог дал неожиданный анализ

Путин дал понять россиянам, что без него якобы не будет и страны

Российский диктатор Владимир Путин провел большую пресс-конференцию по итогам 2023 года. Выступление вышло "домашним" и вопросов о войне в Украине было крайне мало, тем самым диктатор хотел расположить к себе россиян накануне выборов.

Оценку путинской пресс-конференции, которую совместили с прямой линией, дал политпсихолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким в интервью "Телеграфу". По его словам, он ожидал худшего.

"Я ожидал худшего. В последние годы Путин всё больше эволюционирует как агрессор, как непримиримый борец со всеми "потусторонними силами" (как он сам себя презентует). А эта пресс-конференция была в каком-то смысле "домашней". Основная масса вопросов-ответов – внутрибытовые проблемы России. Необустроенность тех или иных регионов, нерешение каких-то бытовых вопросов, разъяснения по ЖКХ, обещания оптимизации и строительства, решение частных проблем", — – признался Валентин Ким.

Основная тема — внутрироссийские проблемы и минимальное обсуждение войны против Украины. Вопросов на тему международного положения РФ тоже было мало. По словам Кима, сложно сказать, это было спланированно или вышло случайно.

По мнению политпсихолога, самое важное: свое видение Путин презентовал в начале этого шоу.

"И это очень путинское видение. Четко показывающее, о чём он думает, что у него болит. А это – суверенитет. Путин многократно повторил это слово. Толстый намек: "Ребята, вы со мной до конца. Другого пути у нас нет. Либо у нас есть суверенитет – и Россия существует. Либо его нет – и РФ тогда тоже". Этот акцент был сделан с самого начала. А потом пошла некая убаюкивающая мирная повестка", – поясняет Валентин Ким.

Подробнее о путинской пресс-конференции читайте в нашем материале: "Путин дал окружению толстый намек. Что пытался донести диктатор на большой пресс-конференции: анализ от политпсихолога".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Пути не остановится на войне в Украине. Военный аналитик рассказал, куда дальше может пойти российский президент.