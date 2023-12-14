"Путин не остановится – Европе нужно готовиться": военный эксперт о ситуации на фронте и перспективах зимней кампании

Голыми руками воевать против вражеских танков, арты, самолетов – смерти подобно, говорит Владислав Селезнев

Не сумев захватить Украину за 22 месяца широкомасштабного вторжения, Кремль перевел войну в длительный режим, в фактическое соревнование ресурсов. Их у Москвы значительно больше, чем у Киева. А когда они истощаются, как снаряды, на помощь приходят другие диктаторские режимы вроде северокорейского.

Тем временем поддержка Украины со стороны западных партнеров ослабевает, давление на фронте нарастает, а прогнозы на будущий год – не самые радужные. Полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал "Телеграфу", что происходит на фронтах и чего ожидать от зимней кампании.

Россияне активизировались на фронте и терроризируют тыл

"Ситуация на фронте – сложная. Этого не скрывают официальные спикеры нашего Генштаба. Об этом говорят и генералы – Сырский (командующий направлением "Хортица"), Тарнавский (направление "Таврия"). Враг активизировал свою деятельность фактически на всех участках, используя колоссальное численное и техническое преимущество. Россияне пытаются кардинально изменить ситуацию на поле боя. Но в сравнении с колоссальными потерями, которые они несут, территориальные приобретения весьма скромны", – отмечает военный эксперт.

Тем не менее, подчеркивает он, Силы обороны Украины пребывают в роли рефлексирующей стороны. То есть – инициатива у противника, он атакует. Нам же приходится защищаться, проводя при соответствующих обстоятельствах контрвыпады.

По словам полковника, перспективы развития ситуации на поле боя в рамках зимней кампании напрямую зависят от ресурсных возможностей украинской армии. От количества вооружений, боеприпасов, которые мы получим как от партнеров, так и благодаря возможностям своего ВПК.

"В последнее время значительно (едва ли не на 90%) упали объемы поставок военно-технической помощи от наших западных партнеров. Безусловно, это тревожный сигнал. И вызов для наших дипломатов, для нашего военно-политического руководства в части коммуникации с партнерами, являющимися донорами украинских Сил обороны. Голыми руками воевать против вражеских танков, арты, самолетов – смерти подобно", – поясняет эксперт.

Он уверен, что россияне продолжат тактику ракетного террора. И мы в декабре уже получили первые такие сигналы. Включая атаку десяти ракет на Киев в ночь на 13 декабря.

"Дроновые атаки не прекращаются по всей украинской территории, особенно в последнее время на юге и западе. Это всё предвестники грядущих более массированных ракетно-дроновых ударов, – прогнозирует Владислав Селезнев. – Ряд аналитиков предполагал, что РФ не будет использовать ракетные удары по нашей критической инфраструктуре после предупреждений официального Киева, что в такое случае по РФ пойдет "ответка". Уже не только по военным объектам, но и по энергетической инфраструктуре. Но противник решил рискнуть.

А значит, следует ожидать соответствующих атак с украинской стороны. Чтобы враг четко понимал, что мы абсолютно рационально оцениваем тезис – "зло, которое не наказано, многократно множится". Если не давать жесткий, плюс-минус симметричный ответ, россияне продолжат использовать ракетный потенциал. А накопили они порядка 870 ракет, о чем сообщал представитель командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат".

По мнению эксперта, противник будет использовать свое преимущество в ракетах, снарядах (в том числе благодаря Ирану и Северной Корее), пытаясь двигать линию фронта в глубь Украины.

Как Украина спасает Европу

Учитывая сложившуюся ситуацию, украинская армия будет уходить в стратегическую оборону, создавать новые фортификационные укрепления, поясняет Владислав Селезнев. И всячески сдерживать атаки оккупантов. По мере возможности проводя контратаки.

"Возможности у нас сейчас ограничены. Не просто так генерал Сырский призывает максимально бережно использовать имеющийся военно-технический ресурс. Но даже таким образом мы продолжим уничтожать вражеский военный потенциал. Результат говорит сам за себя. Менее чем за два года уничтожено порядка 340 тысяч российских оккупантов. За десять лет войны в Афганистане потери СССР были в десятки раз меньше. Однако Путина это не останавливает, а самих россиян, похоже, не особо возмущает", – отмечает полковник.

При этом надо понимать, предупреждает эксперт, что Путин будет идти так далеко, как ему позволят.

"Он не ограничится оккупацией Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, уже вписанных в конституцию страны-агрессора как российские. Ему хочется взять Харьков, он продолжает бредить захватом Киева. На российских телешоу вовсю обсуждают тему оккупации Николаева и Одессы, чтобы окончательно отрезать Украину от Черного моря", – подчеркивает Владислав Селезнев.

По его мнению, несмотря на проблемы с поставками Украине помощи от западных партнеров, следует отметить разительные перемены в лучшую сторону касательно некоторых из этих самых партнеров.

"Позиция Германии за 22 месяца широкомасштабной войны РФ против Украины поразительно изменилась. От "мы вам передадим пять тысяч защитных шлемов" до предоставления танков, снарядов, систем ПВО-ПРО, заявлений о готовности поддерживать нас, несмотря ни на что", – приводит пример полковник.

Похоже, продолжает эксперт, наши западные партнеры, особенно европейские, начали понимать: в промежутке до шести лет, если российская армия не потерпит сокрушительное поражение на территории Украины, она будет готова вести войну на территории Восточной Европы.

"Памятуя о грезах Путина восстановить Советский Союз, нельзя исключать, что планы его распространяются и на весь бывший соцлагерь. Включая часть территории Германии, которая ранее была ГДР, – считает Владислав Селезнев. – Поэтому Европа начинает лихорадочно наращивать свои боевые возможности. Но на это нужно время. Ведь последние 30 лет, после развала СССР входящие сейчас в ЕС страны фактически демилитаризовались. Распродавали военное имущество, оборудование, боеприпасы, вооружение. Сокращали армии.

Соответственно, уровень боевых возможностей европейцев резко снизился. И такое впечатление, что на данный момент наиболее боеспособные вооруженные силы в ЕС имеют Польша и Финляндия, в разные годы страдавшие от советской (российской) агрессии. Остальные требуют серьезной модернизации, включая кратное увеличение своих боевых возможностей", – говорит Владислав Селезнев.

Но, подчеркивает эксперт, на всё это нужно время. И это самое время европейцам сейчас выигрывают украинцы, ведя ожесточенные бои с россиянами. Позволяя странам ЕС наращивать производство оружия, боеприпасов, совершенствовать свои армии, вкладывать больше финансов в сектор безопасности и обороны, констатирует полковник.