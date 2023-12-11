Россия планирует победить Украину в 2025 году: военный обозреватель раскрыл замысел Путина

Эксперт рассказал, какие планы у России и что нужно делать Украине

У России есть четкий план победить Украину к 2025 году. Власти врага больше не питают иллюзий и более реалистично подходят к этому вопросу.

Об этом военный обозреватель Евгений Дикий рассказал в интервью ТСН. Он также раскрыл планы на 2024 год.

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"Стратегический план России, их "план победы" имеет четкую временную привязку ― они собираются нас победить в 2025 году. Кстати, хорошая новость ― они даже не планируют победить нас в 2024. У них нет по этому поводу иллюзий", ― сказал Дикий.

По словам обозревателя, задача врага на 2024 год ― удержать оккупированные территории и максимально уничтожать ВСУ в боях. В целом, россияне планируют продвигаться в Харьковской и Донецкой области. Но никаких масштабных планов по захвату территорий у них больше нет.

При этом Россия намерена и дальше расшатывать "западный фронт". То есть, делать все возможное, чтобы военная помощь Украине максимально снизилась. Дикий отметил, что у россиян это уже неплохо получается. Если еще недавно их активно поддерживал только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, то совсем скоро пророссийских сил на Западе станет больше.

Враг имеет большие надежды на "второе пришествие Трампушки". То есть, на победу лидера Республиканской партии в президентских выборах, которые запланированы на конец 2024 года. К сожалению, у россиян есть все основания надеяться на возвращение одиозного американского политика в Белый дом.

Дикий сказал, что скорее всего Трамп ограничит военную помощь Украине. Тогда у России появится возможность "развернуться по полной программе". Этим враг и планирует заняться в 2025 году.

Сейчас Россия проводит мощную информационную кампанию по принуждению к перемирию, уверен обозреватель. Причем впервые она появилась еще после начала украинского контрнаступления, но потом "стихла". Теперь же эта кампания снова перезапущена. РФ старается всеми силами заставить Запад поверить в то, что Россию не победить. Однако, как уверяет Дикий, ВСУ с этим совершенно не согласны. Он призывает не верить российскому ИПСО и придерживаться базовой информационной гигиены.

Дикий считает, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы снизить зависимость Украины от решений западных партнеров. Он предлагает пересмотреть бюджет, выпускать больше оружия и боекомплектов уже в 2024 году. Обозреватель советует перестать тратить деньги на "брусчатку и фонтанчики".

"Телеграф" ранее писал, почему украинцам не стоит полагаться на переговоры с РФ и гарантии безопасности НАТО. Свое мнение на этот счет высказал Евгений Дикий.