"Нам хорошо известно": член комитета Совета по нацбезопасности поставила точку в вопросе претензий к Залужному

Плана на войну нет, но есть другой

На фоне скандальных выбросов нардепки Марьяны Безуглой в сторону главнокомандующего Валерия Залужного сформировалось впечатление, что в профильном комитете Верховной Рады претензии к военному руководству государства. Но это не соответствует действительности.

Об этом в комментарии "Телеграфу" отметила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. А поддержка заявлений Безуглой другими парламентариями поражает.

На вопрос о том, действительно ли в комитете по вопросам нацбезопасности и обороны действительно накопились претензии к военному руководству, или это лишь отдельное мнение Безуглой, сказала: "Никаких консолидированных претензий к высшему военному командованию в комитете нет. Более того, я удивлена, когда Давид ( Давид Арахамия (руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте. — Ред.) говорит, что мы ждем какие-то планы на следующий год в комитете".

Также она добавила, что в первую очередь была бы рада увидеть и самого Давида Арахамию в комитете.

"Во-вторых, нам хорошо известно, что не существует никаких "планов войны", а есть ряд документов для реализации обороны и защиты территориальной целостности. Один из основных таких документов – это План обороны, который утверждает СНБО", – сказала Бобровская.

Она также подчеркнула, что "план замысла" на 2024 год, о котором пишет Безуглая, — это комплекс документов и мер, который должен рассматриваться на Ставке, а не подаваться на рассмотрение комитета, депутатов.

Более того, понимают ли в парламенте всю опасность возвращения политической борьбы, как происходит коммуникация нардепов с военным руководством, как изменится мобилизация, и где "план замысла" на 2024 год, читайте в материале "Телеграфа" " Имеем провал по мобилизации": член комитета по нацбезопасности о похищении людей военкомами, "неприкосновенный" Киев и взятки за отсрочку

Ранее "Телеграф" писал, что украинское контрнаступление не имело ожидаемого успеха, ведь с самого начала пошло не по плану. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось менять тактику, несмотря на рекомендации американских союзников.