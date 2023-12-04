"Все пошло не по плану": американское издание узнало, какое контрнаступление планировали ВСУ этим летом

Наступление превратилось в войну постепенных побед

Украинское контрнаступление не имело ожидаемого успеха, ведь с самого начала пошло не по плану. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось менять тактику, несмотря на рекомендации американских союзников.

Об этом пишет издание "The Washington Post" (WP). В материале журналисты ссылаются на собеседников властных кругов США и украинской армии.

Материал издания состоит из двух частей и основывается на интервью с более чем 30 украинскими и американскими чиновниками, а также с более чем 20 офицерами и солдатами на передовой. Отмечается, что некоторые из них рассказали о военных операциях на условиях анонимности.

Как отмечает WP, 47 отдельная механизированная бригада 7 июня должна была начать контрнаступательные действия, чтобы за первые 24 часа продвинуться почти на 9 миль до села Работино, чтобы в дальнейшем освободить Мелитополь и перерезать российские пути снабжения.

Однако "все пошло не по плану", отмечает WP.

"Плотность минных полей и обстрелов превысила все ожидания, потери людей и техники были слишком велики, многие бойцы "впервые переживали шок от боя" и отходили на перегруппировку, чтобы снова вступать в кровавый бой. "Это был адский огонь", – сказал Олег Сенцов., командир взвода 47-й бригады

На четвертый день генерал Залужный увидел сгоревшую западную военную технику: американские БМП "Брэдли", немецкие танки "Леопард", машины разминирования укрывали поле боя. Отмечается, что количество погибших и раненых подорвало боевой дух.

Один из высокопоставленных украинских военных отметил, что Залужный приказал своим войскам приостановить атаку до того, как будет уничтожено все ограниченное украинское вооружение.

В то же время, его американские коллеги советовали пытаться прорвать российскую оборону массированной, механизированной атакой при поддержке артиллерийского огня. Однако Залужный решил, что украинские солдаты пойдут пешком небольшими группами по 10 человек – этот процесс сохранит технику и жизнь, но будет гораздо медленнее.

Издание пишет, что месяцы планирования из США были отвергнуты в тот четвертый день – и уже запоздавшее контрнаступление, рассчитанное на выход к Азовскому морю в течение двух-трех месяцев, почти остановилось.

Как отмечает WP, вместо того, чтобы совершить в первый же день прорыв почти на 14,5 км, украинцы за почти шесть месяцев с июня продвинулись примерно на 19,3 км вглубь и освободили несколько сел. Даже Работино удалось освободить далеко не за два дня, а Мелитополь все еще недостижим.

На основе полученной информации издание сделало выводы:

70% военнослужащих 47-й бригады, которая вела контрнаступление и была оснащена новейшим западным вооружением, вступили в бой, не имея боевого опыта.

Неудачи Украины на поле боя привели к разногласиям с США относительно того, как лучше прорвать глубокую российскую оборону.

Командующий американскими силами в Европе не мог связаться с украинским главнокомандующим в течение нескольких недель в начале кампании на фоне напряженности из-за разного видения решений на поле боя.

Каждая сторона обвиняла другую в ошибках и просчетах. Военные США пришли к выводу, что Украина недоработала в базовой военной тактике, в частности, в использовании наземной разведки для понимания плотности минных полей. Украинские официальные лица заявили, что американцы похоже не понимают, как боевые дроны и другие технологии трансформировали поле боя.

В целом, Украина вернула себе лишь около почти 518 кв км территории ценой тысяч погибших и раненых и миллиардов долларов западной военной помощи только в 2023 году.

"Почти через полгода после начала контрнаступления кампания превратилась в войну постепенных побед", — пишет WP.

Каким должно было быть контрнаступление

По данным издания, в январе, за пять месяцев до начала контрнаступления, тогдашний глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли посетил на полигоне в Германии солдат 47-й бригады, которые должны были стать основной "прорывной силой". Узнав, что большинство из них не имеют боевого опыта, Милли сказал американским инструкторам: "Дайте им все, что у вас есть".

Весной солдаты 47 вернулись в Украину, а в начале мая уже передислоцировались ближе к линии фронта, однако приказа об атаке не поступало. Речь идет о том, что многие в подразделении чувствовали, что элемент неожиданности потерян и враг знал, откуда придут силы.

Поэтому территориальные линии в июне 2023 года почти не изменились.

Милли и другие старшие американские офицеры, участвовавшие в планировании наступления, убеждали украинцев сосредоточить силы в одной ключевой точке в Запорожской области, а украинский план предполагал наступление на трех направлениях и сдерживание российских сил.

Украинское командование планировало, что наступление должно было идти на юг двумя разными путями к Азовскому морю, а также на востоке Украины вокруг осажденного города Бахмут.

Некоторые украинские солдаты считали, что американские инструкторы не понимают масштаб конфликта с более мощным врагом.

Солдат 47-й бригады с позывным "Джокером" рассказал, что американцы не учли наличие огромного количества беспилотников, укреплений, минных полей и тому подобного – и сначала даже не хотели интегрировать использование дронов в готовые программы подготовки.

Хотя у американской программы были свои преимущества, в частности, углубленная подготовка в холодную погоду и умение корректировать артиллерийский огонь, но многое было отброшено, когда полетели настоящие шары, сказал он.

"Нам пришлось совершенствовать тактику во время самого боя. Мы не могли использовать ее так, как нас учили", – рассказал "Джокер".

Более того, издание пишет, что когда президента Украины во время встречи с генсеком НАТО в конце сентября спросили, почему его военные продолжают перебрасывать столько сил на восток, а не на юг, Владимир Зеленский ответил, что если россияне потеряют восток, они проиграют войну.

Один из источников издания отметил, что Зеленский признал, что среди некоторых его командиров существуют разные взгляды. Но большинство высокопоставленных украинских военных продолжали считать, что опрокидывание большего количества войск на один участок фронта не приведет к прорыву.

В то же время, новые попытки россиян захватить Авдеевку подтвердили оговорку украинского командования.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью популярному информагентству Associated Press, в котором, в частности, прокомментировал контрнаступление ВСУ, помощь союзников и ситуацию на фронте.