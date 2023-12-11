"Нам добре відомо": член комітету Ради з нацбезпеки поставила крапку у питанні претензій до Залужного

Плану на війну немає, але є інший

На тлі скандальних викидів нардепки Марʼяни Безуглої в бік головнокомандувача Валерія Залужного сформувалось враження, що у профільному комітеті Верховної Ради мають претензій до військового керівництва держави. Але це не відповідає дійсності.

Про це у коментарі "Телеграфу" зазначила відповіла член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. А підтримка заяв Безуглої іншими парламентарями вражає.

На питання про те, чи в комітеті з питань нацбезпеки й оборони дійсно накопичились претензії до військового керівництва, чи це лише окрема думка Безуглої, сказала: "Жодних консолідованих претензій до вищого військового командування в комітеті нема. Більше того, я здивована, коли Давид (Давид Арахамія — керівник фракції "Слуга народу" в парламенті. — Ред.) каже, що ми чекаємо якісь плани на наступний рік в комітеті".

Також вона додала, що у першу чергу була б рада побачити й самого Давида Арахамію на комітеті.

"По-друге, нам добре відомо, що не існує ніяких "планів війни", а є ряд документів для реалізації оборони та захисту територіальної цілісності. Один з основних таких документів — це План оборони, який затверджує РНБО", — сказала Бобровська.

Вона також наголосила, що "план задуму" на 2024 рік, про який пише Безугла, — це комплекс документів та заходів, який повинен розглядатись на Ставці, а не подаватися на розгляд комітету, депутатів.

Більше про те, чи розуміють у парламенті всю небезпеку повернення політичної боротьби, як відбувається комунікація нардепів з військовим керівництвом, як зміниться мобілізація, і де "план задуму" на 2024 рік, читайте у матеріалі "Телеграфу" "Маємо провал по мобілізації": член комітету з нацбезпеки про викрадення людей воєнкомами, "недоторканний" Київ і хабарі за відстрочку

Раніше "Телеграф" писав, що український контрнаступ не мав очікуваного успіху, адже з самого початку пішов не за планом. Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довелось змінювати тактику попри рекомендації американських союзників.