Настроенные оккупанты решительно

Российский гауляйтер владимир сальдо, которого российский диктатор Владимир Путин назначил главой Херсонской области, заявил, что Россия хочет захватить Херсон и еще несколько южных городов Украины. В частности, оккупанты добавили в список желаний Николаев, Одессу и Измаил.

Об этом он заявил на съезде партии "Единая россия" в Ростове-на-Дону, пишут росСМИ. Ранее россияне уже выражали подобное желание, но успеха не имели.

"Мы все сделаем, чтобы вернуться в Херсон. Я разговаривал в пятницу с верховным главнокомандующим (владимиром путиным — ред.), с военными – все решительно настроены вернуться в Херсон. Дальше будут Николаев, Одесса и Измаил", – заявил гауляйтер.

Следует заметить, что перечисленные города имеют важное стратегическое значение, ведь смогут обеспечить оккупантам желаемый выход к Черному морю, в котором Украина уже установила собственный контроль.

Причем в прошлом году Измаил не входил в "список желаний" путина, но в этом году город оказался под массовыми атаками на порты, так как обеспечивал отправку грузов после прекращения зерновой сделки.

Ситуация на юге Украины. Карта DeepState

В сети это заявление высмеяли

Пользователи в сети уже успели высмеять такие заявления сальдо, заметив, что новый план "взять за три дня" провалится так же, как и предыдущий.

Ранее "Телеграф" писал, что Украинские Силы обороны продолжают продвигаться на южном фронте. В частности, есть определенные успехи на Запорожском и Херсонском направлениях.