"Занимаем интересные позиции": сержант ССО о перспективах украинской армии на юге

Основные ресурсы оккупанты потратили возле Авдеевки

Украинские силы обороны продолжают продвигаться на южном фронте. В частности, есть определенные успехи на Запорожском и Херсонском направлениях.

Хотя российская пропаганда и распространяет информацию о проблемах в селе Работино. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук.

Ситуацию на юге Украины он характеризует: "…как очень перспективную для нас. Российская пропаганда раструбила, что у нас проблемы в селе Работино (принадлежит к Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области), а на самом деле мы в том районе продолжаем выбивать врага, занимаем интересные позиции"

Он отметил, что ВСУ преуспевают даже при том, что на этом направлении есть тотальное преимущество противника в воздухе.

"… Нас забрасывают бомбами и ракетами. Однако — и держимся, и двигаемся вперед", — заметил сержант ВСУ.

Что касается Херсонщины, которая у всех на слуху, то на временно оккупированном левобережье уже создан ряд украинских плацдармов.

Макарук отметил, что командовать Херсонским направлением россияне недавно поставили генерала Михаила Теплинского, командующего воздушно-десантными войсками, которого считают очень толковым генералом. Но он столкнулся с серьезной проблемой.

"Те ресурсы, которые ему выделили, очень малы. Основные резервы оккупанты угробили в районах Авдеевки и Купянска.

Тем временем расстояние от Кинбурнской косы до Новой Каховки – около 180 км. И удержать эту линию силами, которые дали Теплинскому, невозможно. А наши постоянно давят. Работает артиллерия», – добавил военный.

По его словам, ВСУ имеют более удобное положение, ведь левый берег Херсонщины ниже деоккупированного правого.

"Кроме того, активно работает разведка. И россиянам приходится пятиться. И выгребать. И теряться в догадках — где мы можем еще ударить", — резюмировал сержант.

Более подробно о самых горячих точках фронта, а также о перспективах зимней войны читайте в материале "Телеграф" Как "генерал Мороз" изменит ситуацию на фронте и где, кроме Донбасса и юга, может быть опасно, — интервью с сержантом СCO Макаруком

Ранее "Телеграф" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с левого берега Херсонской области, что стало подтверждением того, что Украинские военные продолжают операции на этом участке фронта.