Россия начала новое масштабное наступление? Что говорят генералы

Атака длится уже два дня

Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о новом масштабном российском наступлении по всей линии фронта в зоне его ответственности. До этого о наступательной активности противника сообщал уже другой генерал и на другом направлении.

Так, по данным Тарнавского, армия РФ два дня назад начала массированное наступление при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях. Тут следует напомнить, что Тарнавский отвечает за участок фронта от Авдеевки до Запорожья.

Так вот, там враг сейчас активно применяет авиацию. Управляемые авиабомбы. За двое суток – 19 авиаударов. При этом наступление продолжается прямо в этот момент.

"Наши воины стойко держат оборону. Вчера отражены 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Позавчера на авдеевском направлении отбиты 49 атак и уничтожены 11 российских танков и 15 других бронемашин. Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге.

Активный враг и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, где за прошедшие сутки нашими защитниками отбито 14 атак.

Позавчера на Запорожском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Новодаровки и западнее Новопокровки. А вчера враг трижды атаковал севернее Приютного и западнее Новопокровки", — говорится в сообщении.

В то же время, на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

По информации Тарнавского, общие потери врага за прошедшие сутки составили 430 человек. Уничтожены 7 единиц военной техники. В частности, 3 танка, 2 ББМ и единицу специальной техники.

Напомним, что ранее Сырский сообщал о масштабном наступлении РФ на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Эти карты боевых действий вы можете увидеть в нашем материале, перейдя по ссылке в первом абзаце.

Таким образом получается, что РФ сейчас атакует одновременно в Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ISW рассказали, почему россияне так активизировались на фронте.