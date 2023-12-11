Потери в 8 раз больше, чем у ВСУ: Сырский подробно рассказал о наступлении России (карты)

Оккупанты делают ставку именно на человеческий ресурс

Армия России продолжает атаковать Силы обороны, пытаясь добиться успехов. В ВСУ детально рассказали об обстановке на фронте.

Об этом информирует командующий Сухопутными войсками генерал Сырский. По его данным, оккупанты продолжают ведение наступательных действий на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Чтобы создать условия для блокирования Купянска, противник пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка. Впрочем, отмечает командующий, россияне несут значительные потери в живой силе. В связи с этим они уже начали переброску штурмовых резервов в этот район.

Кроме того, активные наступательные действия российские оккупанты осуществляют на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Сиверска.

"На Лиманском направлении враг ведет наступление с целью вытеснения наших войск за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества. Проводит безуспешные штурмовые действия в направлении Жилловка, Терны и постоянно осуществляет перемещение личного состава с территории федерации для доукомплектования штурмовых подразделений. Также значительные усилия российские оккупанты сосредоточивают на Бахмутском направлении севернее и западнее Бахмута. Для штурмовых действий используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота", — говорится в сообщении.

Вместе с этим, несмотря на сложные условия и непрерывные наступательные действия оккупантов, наши воины устойчиво удерживают занимаемые рубежи, проявляют высокий профессионализм, мужество и героизм. И это дает результат. По информации Сырского, на востоке Украины потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь украинских Сил обороны.

"Несмотря на это, российские оккупанты делают ставку именно на человеческий ресурс. В отличие от врага, украинские силы обороны пытаются добиваться успеха путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения. Только в ноябре силы обороны уничтожили около одиннадцати тысяч личного состава врага и более 1100 единиц военной техники: около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров", — сообщает Сырский.

Напомним, ранее мы писали о том, что В ISW рассказали, почему россияне так активизировались на фронте.