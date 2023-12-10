Все ради путина: В ISW рассказали, почему россияне так активизировались на фронте

Потери, погодные условия и продвижение со скоростью черепахи деморализуют русских солдат

Российские войска, вероятно, начали серию активных наступлений на нескольких участках фронта, несмотря на сложные погодные условия и большие потери, поскольку планируют перехватить и сохранить инициативу на фронте до президентских выборов в россии в марте 2024 года. Фактически это запланированный российскими генералами "подарок для путина".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 9 декабря. Аналитики указывают, что российские террористы упорно продолжают попытки продвигаться вдоль границы Харькова и Луганской области, у Бахмута и в направлении Авдеевки, а также непрерывно контратакуют на западе Запорожской области.

В целом темп боевых действий достаточно ожидаем, поскольку россияне пытаются вернуть инициативу как минимум с ноября 2023 года. Украинские силы ведут оборонительные действия на Купянске, в районе Бахмута и на оси Авдеевка-Донецк, сохраняя при этом инициативу на ключевых участках южного фронта боевых действий.

Российские войска пытаются атаковать, несмотря на то, что погодные условия сейчас самые сложные для использования техники – что разбивает утверждение некоторых экспертов по прекращению боевых действий из-за плохой погоды. Причина, почему россияне начали наступление именно сейчас, заключается в том, что в летний период погоды, наиболее благоприятный для масштабных наступательных операций, инициативой владели Вооруженные силы Украины. Ужас российских террористов по поводу будущего украинского контрнаступления удержал войска россии от активных боевых действий, заставляя их сидеть в обороне.

Упрямство, с которым россияне пытаются атаковать, несмотря на снег, мороз, грязь и высокие потери, указывает, что командование российских подразделений находится под постоянным давлением сверху – российские генералы не стали ожидать сильных морозов, которые были бы более благоприятными для операций, сковав землю. Скорее всего, Кремль давит на генералов, требуя от них захвата и сохранения инициативы до марта 2024 года.

В то же время, ВСУ решили по собственному желанию существенно сократить свои контрнаступательные операции еще до начала следующих российских операций и стали в глухую оборону. Сейчас украинские войска используют период сложных погодных условий и российских "мясных штурмов", чтобы создать и максимально усилить оборонные позиции там, где это необходимо.

Аналитики считают, что сложные погодные условия, отсутствие резервов, огромные потери и медленное продвижение очень сильно подрывают моральный дух русских солдат и способность подразделений российской армии вести боевые действия. В то же время, созданные украинцами позиции для обороны позволят отражать штурмы с меньшими потерями – а также могут стать плацдармами для последующих контратак и контрнаступлений. То есть объявленная Украиной стратегия обороны не означает, что ВСУ вообще отказались от каких-либо планов на дальнейшие контрнаступления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты имеют дедлайн по захвату Авдеевки. К этой дате они спешат добиться хоть каких-то успехов.