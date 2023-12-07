У россиян есть дедлайн: когда и почему РФ хочет захватить Авдеевку

Оккупантам не жалко своего личного состава

У армии России существует дедлайн по захвату Авдеевки. Это необходимо Путину для его грядущих выборов.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его мнению, российские оккупанты спешат добиться хоть каких-то успехов на фронте к середине декабря. Приоритет захватчиков — Авдеевка, поскольку в этом районе сосредоточено около 40 000 российских военных.

"Это примерно в пять раз больше, чем наш гарнизон. Почему такой дедлайн? Именно тогда Владимир Путин должен объявить о том, что будет баллотироваться в президенты, хотя мы все понимаем, кого там выберут. Как раз будет 90 дней до выборов, которые должны пройти 15 или 17 марта", — отметил эксперт.

По словам Гетьмана, Путину нужны положительные новости с фронта, поэтому, не жалея личного состава, россияне будут пытаться добиться успехов в Авдеевке.

Напомним, бои за Авдеевку активизировались в конце октября 2023 года. С тех пор россияне непрерывно штурмуют позиции наших воинов вокруг данного города, однако за все это время значительных успехов в этом деле они не достигли. Более того, их потери в связи с этим наступлением колоссальны. При этом, ВСУ еще и умудряются контратаковать на этом направлении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 25 ноября российские оккупанты начали еще одну волну штурмов на Авдеевском направлении. Однако, по мнению ISW, атаки врага не приведут к быстрому продвижению.