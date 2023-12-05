Укр

ISW: ВСУ удачно контратаковали возле Авдеевки, отбит ряд позиций

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Россияне продолжают нести большие потери под Авдеевкой Новость обновлена 05 декабря 2023, 06:44
Россияне продолжают нести большие потери под Авдеевкой. Фото Скриншот

Украинские войска атакуют россиян с позиций, ранее считавшихся захваченными оккупантами

Украинские войска 4 декабря удачно контратаковали возле Авдеевки и вернули ряд ранее утраченных позиций. В то же время у российских террористов есть продвижение у водохранилища к северу от Авдеевки.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 4 декабря. Продвижение украинских военных подтверждается геолоцированными фото и кадрами видео, на котором украинские силы атакуют российские позиции к югу от Степного.

Продвижение российских подразделений тоже подтверждено геолоцированными кадрами. На опубликованных 4 декабря фото и видео заметно, что у террористов есть продвижение у водохранилища. Дополнительные кадры показывают продвижение россиян в пределах Степового.

Российские пропагандисты распространяют информацию, что Степовое якобы полностью контролируется российскими войсками и продвижение в близлежащей лесной зоне. При этом пропагандисты в очередной раз сами себя поймали на лжи, говоря о тяжелых боях у Авдеевского коксохимического завода и в промзоне – хотя раньше уже заявляли, что якобы полностью контролируют последнюю.

Также под Авдеевкой замечен российский "добровольческий танковый батальон" под названием "Козьма Минин", сформированный в Нижнем Новгороде. Террористы из этого подразделения принимают участие в попытках захватить промзону.

"Украинский Генштаб сообщил о безрезультатных наступательных операциях россии восточнее Новокалинового (10 км северо-западнее Авдеевки) и Новобахмутовки (10 км северо-восточнее Авдеевки), а также вблизи самой Авдеевки, Степного, Северного (5 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (10 км юго-западнее Авдеевки)", – отмечают аналитики.

Ранее "Телеграф" писал, что в последние дни на фронте отмечено все больше случаев, когда российские террористы атакуют с дронов собственных солдат. Но это не так называемый "дружественный огонь" и не ошибки операторов – таким образом россияне пытаются помешать тем, кто хочет сдаться в украинский плен.

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#Авдеевка #Авдеевский коксохимический завод #ISW