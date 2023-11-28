Укр

Россиянам удалось продвинуться под Авдеевкой? Что говорит разведка союзников

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Дом в Авдеевке после российского обстрела Новость обновлена 28 ноября 2023, 15:47
Дом в Авдеевке после российского обстрела. Фото Национальная полиция Украины

россия направила на это направление практически все свои резервы

За последние дни оккупанты добились незначительных успехов на одном из направлений Донбасса, воюя против Украины. Пытаясь оцепить Авдеевку с октября 2023 года, российские войска продвинулись на 2 км.

Эту информацию подтвердила разведка Министерства обороны Великобритании. Отмечая, что хоть это и скромное продвижение, но оно, вероятно, является одним из самых больших достижений россии, начиная с весны 2023 года.

Министерство обороны Великобритании также добавляет, что этот успех стоил подразделениям тысяч жертв. Как известно, россия направила на Авдеевское направление большую часть своих ресурсов. Захватчики используют пехоту и наносят многочисленные авиаудары, пытаясь продвинуться возле Авдеевки.

Отмечается, что россияне постепенно приближаются к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские войска сохраняют одну из своих основных оборонных позиций.

"Хотя Авдеевка стала выступлением на украинской линии фронта, Украина продолжает контролировать коридор шириной около 7 км, через который она продолжает снабжать город", — отмечают в Минобороны Британии.

Ситуация возле Авдеевки на карте DeepState

Ранее "Телеграф", что ситуация вокруг Авдеевки уже начинает напоминать сценарий Бахмута.

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#Авдеевка #Британская разведка