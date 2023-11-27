Россияне создают "второй Бахмут" на фронте: генерал объяснил, могут ли ВСУ с этим справляться

Украинская армия по-прежнему имеет возможность сохранять контроль над населенным пунктом

Российские оккупанты не оставляют попыток взять под контроль Авдеевку и эта ситуация уже повторяет сценарий Бахмута. Оккупанты также бросали все силы на захват города, только это не дало им никакого результата.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA. По его словам, украинская армия по-прежнему имеет возможность сохранять контроль над этим населенным пунктом.

"Имеет до каких-то пор, пока удержание Авдеевки не станет нецелесообразным с военной точки зрения наших потерь, ресурсов и перспектив. Пока остается возможность сохранения контроля над Авдеевкой, мы будем ее использовать", — сказал Романенко.

В попытках взять Авдеевку российские захватчики используют пехоту и авиаудары. В то же время ВСУ отстаивают город, пока у них есть на это ресурс.

"Так, погодные условия не способствуют наступлению, враг использует в основном пехоту и авиаудары. Конечно же, усложнилось и наше логистическое обеспечение. Но пока у нас есть ресурс, мы будем отстаивать Авдеевку", — объяснил генерал-лейтенант.

Романенко также согласен с тем, что Авдеевка буквально превращается во "второй Бахмут". Оккупанты также бросали все силы на захват города.

"Да, очень похоже. И в Бахмуте политическая составляющая преобладала над военной. россия бросила все силы на захват Бахмута с пропагандистской целью, однако с военной точки зрения никаких результатов это им не принесло. Здесь та же ситуация", — подытожил собеседник издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские пропагандисты публикуют в сети информацию о якобы продвижении оккупантов в промзоне Авдеевки.