ВСУ дают отпор, но оккупанты могли продвинуться на одном из направлений (карта)

Продвижение врага официально не подтвердили

Оккупанты могли продвинуться в промзоне Авдеевки. Именно такую информацию публикуют пропагандисты.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), русские блогеры заявляют, что их войска продвинулись на северо-запад и юго-восток от Авдеевки 26 ноября. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

На опубликованных кадрах с геолокацией за 26 ноября видно, как российская бронетехника наносит удары по нашим позициям в северной части промзоны на юго-восточной окраине Авдеевки.

При этом оккупанты накануне писал, что их войска якобы захватили всю промышленную зону возле железнодорожной станции Ясиноватая-2, но ISW пока не может подтвердить данную информацию.

Кроме того, враг продолжает наступление на направлении Купянск-Сватово-Кременная. По данным аналитиков, оккупанты незначительно продвинулись на юго-запад от Первомайского.

В то же время по информации Генштаба, наши войска успешно отразили атаки врага в районе Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска), Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска), Новоселовского (14 км к северо-западу от Сватово) и вблизи Серебрянского леса (10 км к юго-западу от Кременной). Также ВСУ продолжают наступление в районе Бахмута.

Ранее "Телеграф" писал о том, что планы США увеличить производство снарядов будут реализованы только в 2025 году, а Европа не может производить больше, чем сейчас.