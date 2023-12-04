Не так, как в прошлом году: в ВСУ рассказали, как и чем рф будет атаковать Украину этой зимой

Атаки могут быть комбинированными

Россияне, в отличие от прошлого года, во время атак в этом году будут делать акцент на дронах. Это уже можно заметить по последним атакам.

Об этом рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время интервью изданию "РБК-Украина". По его подсчетам, за полгода в 2022 году (с 9 сентября по 12 марта) во время атак на энергетику ВСУ сбили 750 крылатых ракет, а запущено было около 1100. Плюс рф оставила себе в запасах 30%. То есть у них было примерно только 1600 крылатых ракет на сентябрь прошлого года.

"Сейчас у них и "Кинжалов", и "Искандеров" обоих типов, и Х-22, и "Калибров", и Х-101, и Х-555 вместе 870. Поэтому, по моим подсчетам, у них сейчас ракет меньше", — говорит Игнат и добавляет "Кстати, за тот период атак на энергетику дронов было выпущено столько же – более 1000 и до 750 было уничтожено. Сейчас ситуация у россиян другая – у них есть возможность и производить, и получать от Ирана больше дронов".

Это означает, отмечает Игнат, что в этом году россияне делают акцент на ударных дронах для атак по Украине. Это уже заметно по последним трем месяцам.

При этом, говорит спикер, атаки могут быть комбинированными.

"Они не просто накапливают ракеты – они восстанавливают свой стратегический запас. Ведь большинство тех ракет, о которых мы с вами говорим, являются еще и носителями тактического ядерного оружия. Им этот критический запас необходимо иметь, чтобы угрожать странам НАТО и другим их врагам", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ISW объяснили, зачем путин приказал увеличить армию в россии.