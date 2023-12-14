Больше, чем вся Европа: сколько танков может произвести РФ в месяц

Для танков нужна индустриальная база, а с ней у ЕС не все хорошо

Россия за один месяц способна ремонтировать и производить в среднем от 100 до 150 танков. Казалось бы, это мало – но на самом деле это больше, чем могут изготовить и отремонтировать все европейские государства.

Об этом заявил на Рижском форуме безопасности 13 декабря государственный секретарь министерства обороны Латвии Янис Гариссонс, сообщает латвийское издание Delfi. По словам Гариссонса, большую роль здесь играет логистика, а также – скорость снабжения.

"Побеждает тот, кто способен обеспечить большую эффективность военной техники и оружия", – сказал он.

Чиновник подчеркнул, что для победы в возможной войне нужна индустриальная база. Сейчас с ней не все хорошо, но Европейский Союз, как и в прошлом, может эту базу увеличить до необходимых размеров.

"Мы можем увеличить количество солдат, но нам нужно оружие, танки и другие вещи, которые пока некому сделать в таком количестве, чтобы обеспечить нужды", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что Немецкий совет по международным отношениям (DGAP) предупредил, что Россия может напасть на страны Балтии, а боевые действия могут продолжаться на территории самого НАТО уже через 6-10 лет.

Также в течение последних дней по страницам мировых СМИ пробежала паника — стали появляться статьи, где проговариваются разные ситуации, в том числе что будет в случае поражения Украины. Так, Economist предполагает, что путин может победить в Украине, а Запад делает недостаточно, чтобы его остановить, а The Telegraph предупредил, что Европа должна перевооружиться для победы над российским диктатором. Поэтому "Телеграф" копнул измену более подробно и рассказывает, какие настроения сейчас находятся на Западе.