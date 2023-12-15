ГУР поправило Путина насчет количества российских оккупантов в Украине

Главное управление разведки Украины "подкорректировало" заявление президента России Владимира Путина, что общая численность группировки российских войск в Украине составляет 617 тысяч военнослужащих. По оценкам ГУР, на данный момент на территории нашей страны находится 473 тысячи российских оккупантов.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии LIGA.net. Он уточнил, что из них 443 тысячи — в составе российской армии и еще 30 тысяч — Росгвардия. Такое количество российских военнослужащих находятся на фронте и оккупированных территориях.

Стоит отметить, что исходя из названной Путиным цифры — 617 тысяч военных, следует, что количество погибших в Украине российских военнослужащих составляют 363 тысячи — что даже больше, чем данные Генштаба ВСУ. Всего было 244 тысяч мобилизованных и 486 тысяч добровольцев плюс армия в 250 тысяч, которая в феврале зашла в Украину. По состоянию на 15 февраля, по подсчетам украинского Генштаба, свою смерть в Украине нашли 343 890 оккупантов.

Интересно еще, что в середине ноября глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что на тот момент численность российской группировки в Украине была втрое больше, чем в начале полномасштабного вторжения России, то есть, согласно подсчетам — 450 тысяч военных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на Западе отреагировали на путинские заявления во время "Прямой линии". Многие отметили, что он не настроен на мир и не остановится.