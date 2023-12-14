Аппетиты Путина поумерились: СМИ назвали регионы Украины, которые Россия хочет захватить в ближайшие годы

Россия не намерена идти на мирные переговоры с Украиной, говорят источники

Армия РФ не прекращает попытки захватить новые города в Украине, продолжаются ожесточенные бои в Донецкой области. Однако появилась информация, что Путин намерен оккупировать еще Харьков, Днепр и другие города, а воевать планирует еще несколько лет.

Об этом сообщает военный аналитик BILD Юлиан Рёпке со ссылкой на собственные источники в разведке. По его словам, Россия намерена продолжать войну против Украины до 2026 года и даже уже подготовила план.

В первую очередь Путин делает ставку на то, что союзники устанут помогать Украине и как только поддержка Запада ослабнет, будет легче захватить новые земли. Помимо этого, российский диктатор надеется, на "имитацию мирных переговоров", чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение касательно "мирных намерений" страны-агрессора.

"На самом деле, в Кремле не планируют никакого перемирия и разрабатывают новый среднесрочный план войны в Украине", — говорит военный аналитик.

Так, по информации источников в разведке, Россия планирует к концу 2024 года захватить Донецкую и Луганскую области в административных границах. Хотя ранее сообщалось, что дедлайн у путинских солдат — конец 2023 года. Также враг хочет дойти до реки Оскол в Харьковской области.

До конца 2026 года Путин хочет развивать наступление на запад от Днепра, чтобы оккупировать часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. В частности, в планы россиян входит захват Днепра, Харькова и Запорожья.

Что касается Херсонского направления, то россияне не планируют развивать наступление на Херсон или Одессу. Они планируют и дальше удерживать оборону по реке Днепр.

"Все восточные территории левее Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом", — говорит Юлиан Рёпке со ссылкой на данные разведки.

Напомним, что несколько дней назад российский генерал заявил, что обязательно нужно захватить Николаевскую и Одесскую области. Якобы именно эти два региона должны повлиять на то, что НАТО не захочет брать Украину в свои члены.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Путин назвал войну против Украины "гражданской". Он в очередной раз заявил, что россияне и украинцы — это якобы один народ.