Россияне готовятся к новым штурмам: что происходит на Марьинском направлении сейчас (карта)

Населенные пункты в Донецкой области регулярно обстреливаются

На Марьинском направлении россияне продолжают атаковать. ВСУ за сутки отбили 11 вражеских атак в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области.

Подробнее о ситуации на этом направлении рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Также сведениями поделились в Генштабе ВСУ.

По словам Тарнавского, в районе Марьинки россияне накапливают силы, чтобы подготовиться к следующим штурмам. Помимо этого, враг продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города, но это не так.

"Оборона Марьинки продолжается", — подытожил Александр Тарнавский.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. Кроме того, весь сегодняшний день российская артиллерия и минометы обстреливали ряд населенных пунктов: Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне начали применять подлую тактику на поле боя. Оккупанты задействуют пленных.