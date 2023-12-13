Росіяни готуються до нових штурмів: що відбувається на Мар’їнському напрямі зараз (мапа)

Населені пункти на Донеччині регулярно обстрілюються

На Мар’їнському напрямі росіяни продовжують атакувати. ЗСУ за добу відбили 11 ворожих атак у районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області.

Докладніше про ситуацію на цьому напрямі розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Також відомостями поділились у Генштабі ЗСУ.

За словами Тарнавського, в районі Мар’їнки росіяни накопичують сили, щоб підготуватися до наступних штурмів. Крім цього, ворог продовжує інформаційні вкидання та провокації про нібито повне взяття цього міста, але це не так.

"Оборона Мар’їнки триває", — підсумував Олександр Тарнавський.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Крім того, весь сьогоднішній день російська артилерія та міномети обстрілювали низку населених пунктів: Георгіївка, Мар’їнка, Перемога, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни почали застосовувати підлу тактику на полі бою. Окупанти залучають полонених.