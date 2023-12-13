Ведут пленных перед собой: россияне применяют новую подлую тактику на фронте (видео)

Журналисты уже верифицировали видео и ознакомили с ним власти Украины

Российские оккупанты прибегли к новой подлой тактике. Захватчики начали ходить на штурмы с пленными бойцами ВСУ, которых под дулом автомата ведут перед собой.

Видеоролик публикует "Радио Свобода". По словам журналистов, его им передали бойцы 10-го армейского корпуса ВСУ, который воюют против россиян под Работино (Запорожская область). Издание отмечает, что его специалистам уже удалось верифицировать данные кадры и подтвердить, что такой инцидент действительно произошел на данном участке фронта.

"Украинские военные говорят, что таким образом противник во время штурмовых действий пытается вынудить их не открывать огонь", — говорится в материале.

На видео можно увидеть кадры с дрона, на которых видно, как впереди идет несколько человек с поднятыми руками, а сзади — военные РФ с оружием. При этом сами же россияне стреляют из него в направлении движения.

На видеоролике также запечатлен момент, когда между ВСУ и противником завязался бой. Россияне сразу же отступили. Безоружных людей послали назад, а потом выстрелили в сторону одного из них. На уже следующем кадре это человек лежал на земле.

Власти Украины уже ознакомлены с этим видеороликом. По словам омбудсмена Лубинца, такие действия можно считать нарушением Женевской конвенции.

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Напомним, ранее мы писали о том, что россияне расстреляли безоружных украинских воинов.