"Марьинка пала"? Что изменилось на фронте и какие есть тревожные новости

Захватчики продолжают проводить штурмовые действия

За последние несколько дней на военной карте Украины появились изменения. На нескольких направлениях у российских оккупантов есть успехи. В частности, они захватили южную часть Марьинки. При этом в соцсетях пишут тревожные сообщения о тяжелой ситуации в Марьинке.

Украинский журналист Роман Шрайк в своем Telegram-канале проанализировал слова аналитиков DeepState о происходящем на фронте. Он подчеркнул, что речь идет об изменениях в Бахмуте, Авдеевке, Работино и Марьинке.

Так, аналитики DeepState отмечают, что враг имел успех южнее Бахмута. Продолжаются бои за высоту 215.7, Силам Обороны пока удается удержать позиции, хоть враг и занял немалую часть окопов рядом.

Бахмут. Изменения на карте за один день

За последние несколько суток российские захватчики проводили штурмовые действия возле Авдеевки как минимум в 16 местах. Промка захвачена врагом. Идут бои между Ясиноватским переулком и улицей Колосова.

"Авдеевская промка находится на высоте по отношению к самому городу, соответственно ее потеря негативно скажется на оперативно-тактическом положении соседних подразделений", — объяснил Шрайк.

Авдеевка. Изменения на карте за два дня

Также отмечается, что россияне захватили южную часть Марьинки. Вместе с тем они имели успех южнее самой Марьинки и севернее Новомихайловки. Оккупанты проводят штурмовые действия южнее Новомихайловки.

Марьинка. Изменения на карте за три дня

На Запорожском отрезке враг атакует южнее и западнее Работиного и имеет частичный успех.

Работино. Изменения на карте за один день

Ситуация в Марьинке: что пишут в сети

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сделал тревожный пост о Марьинке. По его словам, там крайне тяжелая ситуация.

"По Марьинке ситуация очень тяжелая. Я не могу найти слова, чтобы сказать насколько наша армия – невероятная. Держимся", — сказал он.

В то же время украинский политический деятель, глава информационного отдела "Правого сектора" с февраля по декабрь 2014 года Борислав Береза в своем Telegram-канале написал следующее:

"Марьинка пала. До Курахово – менее 14 км по прямой дороге. Поля, посадки, хутор и небольшая деревня. После Авдоса (Авдеевки, — Ред.) они все силы бросят на прорыв в направлении Курахово-Угледара. Почти уверен, что здесь будет следующий наступательный кулак орков. Скоро нас ждет "крепость Курахово". Пока есть время и еще никто не занимал самые лучшие подвалы в городе – нужно идти выискивать территориально самые безопасные и стратегически самые удачные подвалы для аэроразведки. Я очень хочу ошибаться. Но действительно на днях поедем подыскивать новые летные точки".

Также он добавил, что враг захватил южную часть Марьинки. На крайнем здании южной части города они уже успели установить свои флаги. Береза объясняет, что это не полное взятие Марьинки. ВСУ все еще контролируют небольшую северную часть города.

"Но ВСУ, кроме того, что запечатлели террикон под Горловкой, заняли еще несколько позиций, бои на подступах города! Под Роботино очень тяжело, наши прошли около 500 метров и взяли посадку!", — подытожил он.

Что говорят военные

Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщил в своем Telegram-канале, что Авдеевском и Марьинском направлениях украинские военные продолжают стойко держать оборону. А на Таврическом направлении Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 28 единиц техники врага.

"Общие потери врага составили 401 человек. Уничтожены 28 единиц военной техники. В частности, 13 танков, 12 ББМ и 1 артсистема. Еще 10 единиц техники врага повреждены", — сказал он.

Также были уничтожены всего в операционной зоне ОСУВ Таврия, враг за прошедшие сутки нанес 3 авиаудара, провел 80 боевых столкновений и совершил 658 артобстрелов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на одном из направлений у украинских военных есть успехи в результате удачных контратак.