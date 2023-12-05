Россияне захватили Марьинку? В ВСУ прояснили ситуацию

"Ни на что больше враг в принципе не способен"

Российские пропагандисты заявляют о якобы полном захвате города Марьинка (Донецкая область). Однако их слова не имеют ничего общего с реальностью.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. По его словам, в ситуации с Марьинкой россияне выдают желаемое за действительное.

"Оборонное ведомство России всегда отличалось лживыми и слишком положительными для россиян заявлениями", — сказал Штупун.

Военный отметил, что в городе "продолжаются жестокие и кровопролитные бои", и противник "не взял Марьинку, как он заявляет".

При этом спикер обратил внимание на то, что российские захватчики поставили перед собой цель до конца 2023 года "взять Марьинку и Авдеевку", однако он уверяет, что "этого у них не выйдет".

"Ни на что больше враг в принципе не способен", — резюмирует Штупун.

Напомним, что Марьинка — это город, который находится на линии фронта с 2014 года. Он расположен практически впритык к Донецку. И от него до ближайшего района областного центра можно дойти пешком до 20-30 минут. В конце осени-начале зимы 2023 года враг в этом районе значительно усилил свои штурмы.

Ранее мы писали о том, что ВСУ удачно контратаковали возле Авдеевки и отбили ряд позиций.