Сам он не остановится: на Западе отреагировали на путинские заявления во время "Прямой линии"

Российский террорист номер один не настроен на мир; вооруженный собственным мессианством и иррациональным желанием унизить Запад, он готовится к долгой войне без мира

Российский диктатор и террорист Владимир Путин во время своей "Прямой линии" 14 декабря ясно дал понять всем, что сам он не остановится, поскольку мир для него не важен. Также диктатора не интересуют отдельные территории Украины – ему нужно все, а затем он планирует пойти дальше в Европу.

Об этом заявили как в Белом доме, так и ряд западных экспертов в своих комментариях, пишет "Голос Америки". В частности, официальный координатор Совета по национальной безопасности США Джон Кирби напомнил, что именно об этом многие месяцы Белый дом предупреждал республиканцев.

"Я очень надеюсь, что те республиканцы Палаты представителей, которые месяцами держали в заложниках критически важную помощь Украине, услышали сообщение Путина громко и четко", – отметил он.

При этом координатор подверг критике республиканцев, которые больше озабочены рождественскими каникулами, пока украинцы ведут героическую борьбу против огромных сил российских террористов. Как минимум, это опрометчиво.

"Им нужна наша помощь и она нужна прямо сейчас. Не после яичного ликера. Украинцы столкнутся с большим количеством смертей и разрушений для своих семей и родины. Путин бросает вызов тому самому международному порядку, который мы помогали строить… Когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они просто продолжают действовать", – резюмировал Кирби.

Американское издание New York Times назвало Путина "уверенным лидером военного времени". Журналисты считают, что мессианство и уверенность российского диктатора основываются на мыслях о том, что он сможет "пересидеть" Запад, который рано или поздно "устанет" помогать Украине.

Бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт отметил, что Путин конкретно показал, что он хочет отрезать от Украины – Одессу и Черноморское побережье. А вот немецкий политический обозреватель Ульрих Шпек говорит, что здесь речь не идет о каких-то отдельных территориях – целью Путина является вся Украина.

"Путин снова и снова повторяет: эта война не о Крыме и Донбассе, то есть о какой-то территории, а о капитуляции Украины; конец независимой и суверенной государственности. Завоевательная война", – отметил Шпек.

Бывший шведский дипломат и аналитик вашингтонского исследовательского центра Атлантический Совет Андерс Аслунд посоветовал всем, кто требует от Украины пойти на переговоры с российскими террористами, внимательно послушать заявления Путина. Возможно, тогда до них дойдет, на что рассчитывает диктатор.

"Все, кто призвал Украину договариваться с Россией: слушайте сегодня Путина! Его не интересуют никакие переговоры, договоренности или компромиссы, только победа и полный захват Украины. Скажите ему договариваться, а не Украине!" – написал аналитик.

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол, участник украинской группы, разрабатывающей санкции против России, указал на слова Путина о том, что помощь Запада для Украины уменьшается. Макфол отметил, что именно это дает Путину дурацкую надежду на победу – которую у него подпитывают действия ряда конгрессменов в США.

"Сегодня Путин заявил, что поддержка Украины со стороны США "постепенно заканчивается". Очень тревожно. Мне трудно понять, почему некоторые члены Конгресса хотят ободрить Путина, задерживая помощь Украине", – задался экс-посол интересным вопросом.

А бывший чиновник НАТО и эксперт Финского института международных отношений Эдвард Хантер Кристи выделил еще одну цель российского диктатора – у Путина присутствует иррациональное желание любой ценой унизить Запад. Главарь российских террористов хочет доказать неспособность западных стран защищать партнеров, союзников, западные демократические ценности, имея большое военное превосходство над более агрессивным противником.

"Путин рассчитывает на то, что Америка сбежит даже не с поля боя, а от предоставления Украине готовой военной техники. Затем он возобновит свою преступную захватническую войну и унизит весь западный мир, убив еще больше невинных жизней", — резюмировал Кристи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Путин назвал войну против Украины "гражданской". Он еще раз заявил, что россияне и украинцы – это якобы один народ.

Армия РФ не прекращает попытки захватить новые города в Украине, продолжаются ожесточенные бои в Донецкой области. Однако появилась информация, что Путин намерен оккупировать Харьков, Днепр и другие города, а воевать планирует еще несколько лет.