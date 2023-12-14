Путін випадково озвучив реальні втрати росіян: навіть більше, ніж наводить Генштаб ЗСУ

Кількість "героїв Росії" вражає ще більше

Російський диктатор Володимир Путін практично визнав, що втрати окупаційної армії у війні проти України відповідають даним українського Генштабу і навіть є трохи більшими. Під час трансляції підбиття підсумків року він назвав скільки росіян воює на фронті, а, беручи до уваги кількість мобілізованих та добровольців, які зайшли в лютому 2022 року, не важко підрахувати число полеглих.

Наживо пряму лінію з головою РФ веде "Перший канал". Притому кількість "бажаючих" воювати, як каже російський диктатор, чимала.

За словами Путіна, на фронті зараз 617 тисяч військових. Усього було 244 тис. мобілізованих та 486 тис. добровольців, плюс армія у 250 тис., яка в лютому зайшла в Україну. Тож, нескладно порахувати, що втрати становлять 363 тисячі.

Водночас втрати, за даними Генштабу ЗСУ, на ранок 14 грудня становили 342 800.

Ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Російський диктатор наголосив, що потік чоловіків на фронт невпинний. Також кількість мобілізованих перевищила план окупантів, адже до кінця 2023 року хотіли набрати лише 412 тисяч.

"Чудово, чудово воюють. 14 героїв Російської Федерації з-поміж мобілізованих", — повихвалявся Путін.

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти продовжують ведення наступальних дій на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, втім зазнають значних втрат.