Сам він не зупиниться: на Заході відреагували на путінські заяви під час "Прямої лінії"

Російський терорист номер один не налаштований на мир; озброєний власним месіанством та ірраціональним бажанням принизити Захід, він готується до довгої війни без миру

Російський диктатор та терорист Володимир Путін під час своєї "Прямої лінії" 14 грудня ясно дав зрозуміти усім, що сам він не зупиниться, оскільки мир для нього не важливий. Також диктатора не цікавлять окремі території України – йому потрібно усе, а потім він планує піти далі у Європу.

Про це заявили як у Білому домі, так і низка західних експертів у своїх коментарях, пише "Голос Америки". Зокрема, офіційний координатор Ради з національної безпеки США Джон Кірбі нагадав, що саме про це багато місяців Білий дім попереджав республіканців.

"Я дуже сподіваюся, що ті республіканці Палати представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули повідомлення Путіна голосно й чітко", – зазначив він.

При цьому координатор розкритикував республіканців, які більше стурбовані різдвяними канікулами, поки українці ведуть героїчну боротьбу проти величезних сил російських терористів. Як мінімум, це необачно.

"Їм потрібна наша допомога і вона потрібна прямо зараз. Не після яєчного лікеру. Українці зіткнуться з більшою кількістю смертей і руйнувань для своїх сімей і батьківщини. Путін кидає виклик тому самому міжнародному порядку, який ми допомагали будувати… Коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони просто продовжують діяти", – резюмував Кірбі.

Американське видання New York Times назвало Путіна "впевненим лідером воєнного часу". Журналісти вважають, що месіанство та впевненість російського диктатора грунтуються на думках про те, що він зможе "пересидіти" Захід, який рано чи пізно "втомиться" допомагати Україні.

Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт зазначив, що Путін конкретно показав, що він хоче відрізати від України – Одесу та Чорноморське узбережжя. А вот німецький політичний оглядач Ульріх Шпек каже, що тут не йдеться про якісь окремі території – метою Путіна є уся Україна.

"Путін знову і знову повторює: ця війна не про Крим і Донбас, тобто якусь територію, а про капітуляцію України; кінець незалежної та суверенної державності. Завойовницька війна", – зазначив Шпек.

Колишній шведський дипломат та аналітик вашингтонського дослідницького центру Атлантична Рада Андерс Аслунд порадив усім, хто вимагає від України піти на переговори з російськими терористами, уважно послухати заяви Путіна. Можливо, тоді до них дійде, на що насправді розраховує диктатор.

"Усі, хто закликав Україну домовлятися з Росією: Слухайте сьогодні Путіна! Його не цікавлять ніякі переговори, домовленості чи компроміси, лише перемога і повне захоплення України. Скажіть йому домовлятися, а не Україні!" – написав аналітик.

Експосол США у Москві Майкл Макфол, учасник української групи, яка розробляє санкції проти Росії, вказав на слова Путіна про те, що допомога Заходу для України зменшується. Макфол зазначив, що саме це дає Путіну дурну надію на перемогу – яку в нього підживлюють дії низки конгресменів в США.

"Сьогодні Путін заявив, що підтримка України з боку США "поступово закінчується". Дуже тривожно. Мені важко зрозуміти, чому деякі члени Конгресу хочуть підбадьорити Путіна, затримуючи допомогу Україні", – задався експосол цікавим питанням.

А колишній чиновник НАТО та експерт Фінського інституту міжнародних відносин Едвард Гантер Крісті виділив ще одну мету російського диктатора – в Путіна присутнє ірраціональне бажання за всяку ціну принизити Захід. Ватажок російських терористів хоче довести неспроможність західних країн захищати партнерів, союзників, західні демократичні цінності, маючи велику військову перевагу над більш агресивним супротивником.

"Путін розраховує на те, що Америка втече навіть не з поля бою, а від надання Україні готової військової техніки. Потім він відновить свою злочинну загарбницьку війну і принизить увесь західний світ, водночас убивши ще більше невинних життів", – резюмував Крісті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Путін назвав війну проти України "громадянською". Він вкотре заявив, що росіяни та українці – це нібито один народ.

Армія РФ не припиняє спроби захопити нові міста в Україні, тривають запеклі бої на Донеччині. Однак з’явилася інформація, що Путін має намір окупувати Харків, Дніпро та інші міста, а воювати планує ще кілька років.