"Ланцети" закінчилися? Росіяни почали застосовувати нову зброю на важливому напрямі

Для росіян захоплення Куп’янська є важливою метою

Російські окупанти продовжують нарощувати зусилля на Куп’янському напрямі та збільшили кількість застосувань ударних БПЛА. При цьому замість розпіарених "Ланцетів" пішли кустарні апарати.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин начальник служби зв’язків із громадськістю 21-й ОМБр Сергій Дібров, основною ударною силою росіян там залишається піхота з підрозділів "штрафників" на кшталт "Штурм" та "Штурм-Z".

За його словами, окрім величезної кількості піхоти іноді росіяни намагаються штурмувати великою кількістю важкої техніки. Крім того, останніми тижнями відмічено суттєве збільшення кількості застосувань безпілотників.

"Таке враження, що це те, що називається самопал. Тобто якщо раніше головними ударними дронами — це був "Ланцет", то зараз це простіші апарати", — зазначив він.

Варто зазначити, що начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі марафону також зазначив, що на Куп’янський напрямок активно перекидаються резервні російські підрозділи для поповнення втрат. Він додав, що лише за попередню добу окупанти втратили там 258 солдатів та 14 одиниць техніки, серед якої три танки.

"Куп’янськ — це важливий вузловий логістичний центр і він може бути плацдармом для наступу противника на захід — у бік неокупованої України", — наголосив Фітьо.

Як повідомлялося раніше, окупанти також намагаються знайти спосіб перекинути свої диверсійно-розвідувальні групи через інші ділянки кордону. Так за останні два тижні прикордонники знищили сім таких ДРГ.