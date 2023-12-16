"Ланцеты" закончились? Россияне начали применять новое оружие на важном направлении

Для россиян захват Купянска является важной целью

Российские оккупанты продолжают наращивать усилия на Купянском направлении и увеличили количество применений ударных БПЛА. При этом вместо распиаренных "Ланцетов" в ход пошли кустарные аппараты.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей начальник службы связей с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров, основной ударной силой россиян там остается пехота из подразделений "штрафников" по типу "Штурм" и "Штурм-Z".

По его словам, помимо огромного количества пехоты иногда россияне пытаются штурмовать большим количеством тяжелой техники. Кроме того, в последние недели замечено существенное увеличение количества применений беспилотников.

"Такое впечатление, что это то, что называется самопал. То есть, если раньше главными ударными дронами – это был "Ланцет", то сейчас это более простые аппараты", — отметил он.

Стоит отметить, что начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире марафона также отметил, что на Купянское направление активно перебрасываются резервные российские подразделения для восполнения потерь. Он добавил, что лишь за предыдущие сутки оккупанты потеряли там 258 солдат и 14 единиц техники, среди которой три танка.

"Купянск – это важный узловой логистический центр и он может быть плацдармом для наступления противника на запад – в сторону неоккупированной Украины", – подчеркнул Фитьо.

Как сообщалось ранее, оккупанты также пытаются найти способ перебросить свои диверсионно-разведывательные группы через другие участки границы. Так за последние две недели пограничники уничтожили семь таких ДРГ.