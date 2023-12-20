Які професії в армії зараз у дефіциті: у ЗСУ дали відповідь

Кожен бажаючий потрапити до лав ЗСУ зараз може вибрати для себе професію

В українській армії зараз затребувані всі професії, оскільки є необхідність у створенні нових бригад. При цьому зараз контрактники мають можливість самостійно обрати посаду, на якій проходитимуть службу.

Про це розповів начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Подробиці він озвучив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Зараз у нас є потреба у формуванні нових бригад. Тобто зараз усі професії у Збройних силах та Силах оборони загалом затребувані", - сказав Фітьо.

Він додав, що кожен охочий потрапити до лав ЗСУ зараз може обрати для себе професію. Для цього є така форма проходження військової служби як контрактна.

"Наприклад, ви зацікавилися якоюсь бригадою. Наприклад, 24-а окрема механізована бригада імені короля Данила. І ви хочете бути там артилеристом. і кажіть: "я хочу захищати Україну на контракті і хочу служити саме у цій бригаді". І ви потрапите саме на цю посаду саме у цю бригаду, підписавши контракт", — пояснив Фітьо.

Однак, за його словами, мобілізовані громадяни не мають можливості вибору. Під час мобілізації здійснюється саме акцент на професію майбутнього мобілізованого. Звичайно, якщо він IT-інженер, професійний будівельник, або, наприклад, водій – то тут уже йде напрямок ближче до його професії.

Фітьо додав, що всіх мобілізованих навчають у навчальних центрах щонайменше місяць. Протягом цього часу мобілізований отримує найпростішу професію – це професія стрільця. Потім протягом двох тижнів відбувається злагодженість, і тільки після цього йде вже розподіл у військову частину. Професія складнішого рівня потребує більшого часу для навчання – близько двох, трьох місяців.

Нагадаємо, що зараз у Верховній раді ведеться робота над законопроектами щодо зміни підходів до мобілізації. Один із таких документів уже зареєстрований у парламенті. Другий – знаходиться на фінальній стадії узгодження.

Згідно з цими документами, українців хочуть зобов’язати самостійно приходити до ТЦК, а також носити із собою документи про військовий облік. Не виключається, що надсилати повістки військовозобов’язаним будуть електронною поштою.

Раніше "Телеграф" повідомив, що українські військовослужбовці звернулися до президента Володимира Зеленського із проханням мобілізувати ще 500 тисяч людей у ЗСУ.