Какие профессии в армии сейчас в дефиците: в ВСУ дали ответ

Каждый желающий попасть в ряды ВСУ сейчас может выбрать для себя профессию

В украинской армии на данный момент востребованы все профессии, поскольку есть необходимость в создании новых бригад. При этом сейчас у контрактников есть возможность самостоятельно выбрать должность, на которой будут проходить службу.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Подробности он озвучил в интервью РБК-Украина.

"Сейчас у нас есть потребность в формировании новых бригад. То есть сейчас все профессии в Вооруженных силах и Силах обороны в целом востребованы", — сказал Фитьо.

Он добавил, что каждый желающий попасть в ряды ВСУ сейчас может выбрать для себя профессию. Для этого есть такая форма прохождения военной службы как контрактная.

"Например, вы заинтересовались какой-то бригадой. Например, 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила. И вы хотите быть там артиллеристом. Тогда вы просто обращаетесь в эту бригаду, получаете отношение на данную должность, далее обращаетесь в свой территориальный центр комплектования и говорите: "я хочу защищать Украину на контракте и хочу служить именно в этой бригаде". И вы попадете именно на эту должность именно в эту бригаду, подписав контракт", — пояснил Фитьо.

Однако, по его словам, мобилизованные граждане возможности выбора не имеют. Во время мобилизации осуществляется как раз акцент на профессию будущего мобилизованного. Конечно, если он IT-инженер, профессиональный строитель, или, например, водитель – то здесь уже идет направление поближе к его профессии.

Фитьо добавил, что всех мобилизованных обучают в учебных центрах минимум месяц. В течение этого времени мобилизованный получает простейшую профессию — это профессия стрелка. Затем на протяжение двух недель происходит слаженность, и только после этого идет уже распределение в воинскую часть. Профессия более сложного уровня требует большего времени для обучения – около двух, трех месяцев.

Напомним, что сейчас в Верховной раде ведется работа над законопроектами по изменению подходов к мобилизации. Один из таких документов уже зарегистрирован в парламенте. Второй — находится на финальной стадии согласования.

Согласно этим документам, украинцев хотят обязать самостоятельно приходить в ТЦК, а также носить с собой документы о военном учете. Не исключается, что посылать повестки военнообязанным будут по электронной почте.

Ранее "Телеграф" сообщил, что украинские военнослужащие обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой мобилизовать еще 500 тысяч людей в ВСУ.