Росіяни застосовують заборонену зброю: медик ЗСУ розповів про моторошні наслідки

Подібну зброю заборонено застосовувати на полі бою

Російські окупанти почали застосовувати на полі бою отруйні гази, які застосовуються для того, щоб вигнати військовослужбовців з окопів, перш ніж розпочати обстріл.

Як інформує CNN, лише за останній тиждень на одному із напрямків на півдні України окупанти дев’ять разів скидали контейнери з газом на позиції ЗСУ, щоб посіяти там паніку.

Зокрема один із бойових медиків у районі Оріхова (Запорізька область) розповів, що газ дуже їдкий і легко спалахує. За його словами, один із військовослужбовців внаслідок цього загинув.

"Спочатку я побачив дим. Ми вибігли з траншеї і раптом газ спалахнув. Окоп був у вогні. Цей газ обпалює, засліплює вас, ви не можете дихати, вражає горло миттєво. У нас не було навіть секунди", — сказав він.

При цьому один з українських розвідників розповів, що окупанти використовують деякий різновид CS (сльозогінний газ), який використовується для розгону протестів. Він не смертельний сам собою, але може тимчасово вивести військовослужбовця з бою через пошкодження дихальних шляхів і слизової оболонки.

Варто зазначити, що Конвенція ООН про хімічну зброю забороняє використання будь-яких отруйних речовин на полі бою, як і засобів для розгону протестів.

Нагадаємо, що окупанти неодноразово використовували хімічну зброю на полі бою. Зокрема, було зафіксовано використання аерозольних гранат К-51.