Россияне применяют запрещенное оружие: медик ВСУ рассказал о жутких последствиях

Подобное оружие запрещено применять на поле боя

Российские оккупанты начали применять на поле боя отравляющие газы, которые применяются для того, чтобы выгнать военнослужащих из окопов, прежде чем начать обстрелы.

Как информирует CNN, лишь за последнюю неделю на одном из направлений на юге Украины оккупанты девять раз сбрасывали контейнеры с газом на позиции ВСУ, чтобы посеять там панику.

В частности один из боевых медиков в районе Орехова (Запорожская область) рассказал, что газ очень едкий и легко воспламеняется. По его словам, один из военнослужащих вследствие этого погиб.

"Сначала я увидел дым. Мы выбежали из траншеи и вдруг газ загорелся. Окоп был в огне. Этот газ обжигает, ослепляет вас, вы не можете дышать, поражает горло мгновенно. У нас не было даже секунды", — сказал он.

При этом один из украинских разведчиков рассказал, что оккупанты используют некоторую разновидность CS (слезоточивый газ), который используется для разгона протестов. Он не смертелен сам по себе, но может временно вывести военнослужащего из боя из-за повреждений дыхательных путей и слизистой оболочки.

Стоит отметить, что Конвенция ООН о химическом оружии запрещает использование любых отравляющих веществ на поле боя, равно как и средств для разгона протестов.

Напомним, что оккупанты неоднократно использовали химическое оружие на поле боя. В частности было зафиксировано использование аэрозольных гранат К-51.