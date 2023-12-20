Молочна компанія "Волошкове поле" запустила роботу нової лінії розливу ультрапастеризованого молока

Із 1 листопада 2023 року ПрАТ "Юрія" (ТМ "Волошкове поле") запустило нову лінію розливу ультрапастеризованого молока. Таким чином компанія продовжує модернізацію потужностей виробництва та покроково реалізує план збільшення експорту.

Про це повідомив генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов.

Він додав, що запуск нової лінії виробництва ультрапастеризованого молока є великою інвестицією для компанії, яка дозволить збільшити обсяги виробництва.

"Запуск нової лінії — це масштабна інвестиція, яку ми свідомо робимо під час війни, бо ми не стоїмо на місці. Нова лінія дозволить не лише збільшити обсяги виробництва для українського ринку, а й збільшити обсяги експорту молочної продукції. У нас амбітні плани подвоїти обсяги експорту молочної продукції, і ми покроково втілюємо їх у життя", — повідомив Андрій Табалов.

Як додав генеральний директор ПрАТ "Юрія" Віталій Пустовіт, запуск лінії по розливу молока довготривалого зберігання в асептичній упаковці "Тетра Фіно Асептік" був запланований бізнес планом на 2023 рік.

"Для нас це дуже важлива подія, ми продовжуємо розвивати наше підприємство, ставати кращими, працювати кожен день на своєму місці для наближення нашої перемоги. Вже дуже скоро на полицях магазинів ви зможете побачити молоко "Волошкове поле" в новому пакуванні з оновленим дизайном", — розповідає Віталій Пустовіт.

Він також підкреслив, що ультрапастеризоване молоко ТМ "Волошкове поле" виробляється виключно зі свіжого цільного коров’ячого молока з використанням процесу ультрапастеризації.

Даний процес передбачає підігрів молока до температури 137ºС протягом 2-3 секунд і потім моментального його охолодження до 25ºС. Увесь процес виробництва та розфасування відбувається в замкнутій системі, що оберігає продукт від небажаних зовнішніх дій. Пакети запаюються нижче рівня рідини, а це означає, що заповнюється увесь їх внутрішній об'єм, і вміст повністю захищено від окислення.

"Технологія виробництва ультрапастеризованого молока в асептичній картонній упаковці не передбачає використання будь-яких консервантів. Ультрапастеризація є найбільш щадним способом обробки, що дозволяє зберегти органолептичні характеристики, склад і поживні властивості молока, необхідні для організму людини. Молоко питне ультрапастеризоване наразі набирає обертів в продажах, стаючи незамінним помічником на кухні. Споживач задоволений, а це те що ми ставили перед собою як задачу", — підкреслив Віталій Пустовіт.

Асептична упаковка, що використовується для ультрапастеризованого молока — це шестишаровий комбінований матеріал, який складається з картону, поліетилену і алюмінієвої фольги. Кожен шар упаковки виконує свою функцію.

Картон забезпечує упаковці жорсткість і зручну для зберігання і транспортування форму, шари поліетилену оберігають від вологи і забезпечують герметичність, шар алюмінієвої фольги захищає від світла і повітря. Таким чином, багатошаровий асептичний матеріал забезпечує тривале безпечне зберігання продукту, створюючи ефективний бар'єр проти бактерій і інших зовнішніх небажаних дій.

Нагадуємо, "Волошкове поле" входить до ТОП – 10 найбільших переробників молока в країні. Продукція бренду "Волошкове поле" виробляється силами ПрАТ "Юрія". Компанія є найбільшим виробником молочних продуктів в Черкаській області, експортуючи свою продукцію у 20 країн світу. Власниками МК "Волошкове поле" є Олександр та Андрій Табалов.